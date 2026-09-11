Ruta del dinero K: Casación dejó firme la millonaria multa al exabogado de Austral Construcciones

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso extraordinario presentado por Jorge Oscar Chueco y, de ese modo, dejó sin habilitar la instancia ante la Corte Suprema para discutir la multa de US$ 219.491.466,76 que pesa sobre el abogado condenado en l a causa conocida como la “Ruta del Dinero K”.

La decisión fue adoptada este por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky. Los dos primeros votaron por declarar inadmisible el planteo de la defensa, mientras que Borinsky coincidió en rechazar la mayor parte de los agravios, pero sostuvo una posición diferente sobre un punto vinculado con la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.

La multa había sido fijada el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 4. El monto equivale a 219.491.466,76 dólares y deberá convertirse a pesos de acuerdo con la cotización oficial del dólar minorista vendedor establecida por el Banco Central al momento del efectivo pago.

La defensa ya había intentado revertir esa decisión ante Casación, pero ese planteo fue rechazado en junio de este año. Frente a ese resultado, recurrió a la vía extraordinaria con la intención de que el caso pudiera ser revisado por la Corte Suprema. La Sala IV concluyó ahora que no estaban dadas las condiciones para habilitar esa instancia.

Para los jueces Carbajo y Hornos, la defensa no consiguió demostrar una cuestión federal concreta ni refutó todos los fundamentos de la resolución que pretendía impugnar. Según señalaron, varios de los cuestionamientos remitían a cuestiones de hecho, prueba y derecho común o procesal, materias que, como regla, quedan fuera del ámbito de revisión extraordinaria de la Corte.

Los magistrados también remarcaron que algunos de los planteos ya estaban alcanzados por la cosa juzgada y que otros no cumplían con el requisito de definitividad exigido para acceder a la instancia extraordinaria. Por esas razones, concluyeron que el recurso debía ser declarado inadmisible.

El voto de Borinsky introdujo una diferencia relevante. El camarista entendió que debía concederse parcialmente el recurso respecto del cuestionamiento a la intervención de la UIF como parte acusadora. A su criterio, ese planteo podía involucrar una cuestión federal porque pone en discusión los efectos del Decreto 274/2025, que derogó la normativa anterior que autorizaba a la UIF a intervenir como querellante en procesos penales.

Chueco es un abogado que estuvo vinculado a la estructura empresarial de Lázaro Báez. Trabajó para Austral Construcciones y fue apoderado de Helvetic Service Group, sociedad que intervino en la adquisición de SGI, la financiera conocida como “La Rosadita”. Su nombre quedó asociado a la estructura financiera investigada en la denominada Ruta del Dinero K.

En esa causa, Chueco fue condenado por lavado de activos y su pena fue posteriormente reducida a seis años de prisión por la Cámara Federal de Casación. La investigación había reconstruido operaciones financieras vinculadas al entorno de Báez y a sociedades utilizadas para canalizar fondos al exterior.