El peronismo recrudece la interna con dardos a La Cámpora y un plan cambiaría el tablero

La ruptura del bloque en Las Heras volvió a exponer la interna que atraviesan al peronismo mendocino. Mientras continúa el reacomodamiento después del Congreso partidario, hay una alternativa que por ahora está en estudio y que, de avanzar, modificaría por completo la estrategia electoral: volver a separar las elecciones municipales de las provinciales, es decir el desdoblamiento.

La división del PJ en Las Heras es apenas la expresión más reciente de una discusión que viene creciendo dentro del partido y que quedó particularmente expuesta durante el Congreso de la fuerza realizado hace diez días.

El encuentro partidario dejó en evidencia que el peronismo está lejos de haber cerrado la discusión sobre cómo enfrentar las próximas elecciones. Los distintos sectores buscan posicionarse, mientras los intendentes conservan un peso determinante en el armado territorial y aparecen distintas miradas respecto de quién debe conducir la estrategia electoral.

En ese escenario, cada movimiento en los departamentos adquiere una dimensión mayor. Y Las Heras volvió a convertirse en una muestra de esas tensiones, con un fuerte mensaje hacia La Cámpora.

La decisión de los concejales de romper el bloque del PJ no es solamente una cuestión legislativa. También funciona como una fotografía de un peronismo que todavía tiene dificultades para ordenar sus diferentes sectores detrás de una estrategia común. Las disputas locales, los alineamientos provinciales y la discusión por las candidaturas comienzan a mezclarse.

Hace tres semanas hubo una foto de un peronismo unido en Las Heras, un histórico bastión del partido que apunta a recuperar en las elecciones del año próximo. Estuvieron el exvicegobernador Carlos Ciurca y los exintendentes Rubén Miranda y Guillermo Amstutz; La Cámpora y otros sectores, lo que hizo pensar la unidad estaba a la vuelta de la esquina.

Error: después del Congreso partidario donde se disputó la Junta Electoral, una de las tres personas que integran el bloque de concejales en Las Heras, se apartó y anunció un monobloque. Se trata de una concejal de La Cámpora.

Los otros dos ediles, que responden a Carlos Ciurca, salieron con un fuerte comunicado.

La versión que está en estudio: ¿desdoblamiento?

Pero mientras esa pelea continúa, hay otra posibilidad que empieza a ser mirada con atención y que, por ahora, está solamente en estudio: que los municipios peronistas vuelvan a elegir sus autoridades en una fecha diferente de la elección provincial.

No se trata de una decisión tomada ni de un calendario definido. Tampoco significa que el peronismo haya resuelto avanzar en ese sentido. Pero la posibilidad existe dentro del análisis político y tiene una característica que la vuelve especialmente atractiva para quienes estudian el escenario electoral: cambiaría las reglas de juego para todos.

Un desdoblamiento municipal implicaría que la elección de intendentes y concejales quedaría separada de la pelea por la Gobernación y la Legislatura provincial. Cada departamento- el PJ tiene 7- tendría entonces una dinámica propia y los candidatos municipales deberían disputar sus elecciones con menos posibilidades de quedar atados al resultado de la boleta provincial.

Para el peronismo, esa alternativa tendría efectos particularmente importantes.

Los intendentes podrían concentrar sus esfuerzos en sus departamentos y preservar sus estructuras territoriales, independientemente de quién encabece la boleta para gobernador. Al mismo tiempo, el candidato provincial debería construir su propia campaña y conseguir votos sin necesariamente contar con el arrastre de los candidatos municipales.

Y ahí aparece una de las grandes incógnitas que atraviesan hoy al PJ mendocino.

Si finalmente Matías Stevanato - actual intendente de Maipú- fuera quien encabezara la candidatura peronista para la Gobernación, un escenario de elecciones separadas podría modificar considerablemente la ecuación. El jefe comunal maipucino tiene una estructura territorial propia y un conocimiento importante del funcionamiento municipal, pero una elección provincial despegada de los comicios departamentales obligaría a pensar otra ingeniería electoral, que en las elecciones anteriores produjo el siguiente resultado: los intendentes preservaron sus territorios pero el PJ perdió la elección provincial, más allá de otros factores.

El debate tampoco es menor para el resto de las fuerzas políticas. Un desdoblamiento obligaría a Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y los distintos espacios opositores a diseñar estrategias diferentes para cada municipio y para la elección provincial.

En otras palabras, la elección dejaría de ser una sola batalla y pasaría a ser varias. Pero si finalmente esa alternativa se transforma en una decisión, el impacto político sería grande.

Porque no solamente cambiaría la fecha en que los mendocinos votarán. También modificaría la relación entre intendentes y candidatos a gobernador, obligaría a rediseñar las campañas y, sobre todo, podría dejar a la vista quién tiene realmente estructura propia en cada territorio.

Y en un PJ atravesado por las internas, los quiebres y la discusión por el liderazgo, esa diferencia puede terminar siendo mucho más importante que el calendario electoral.