Causa Andis: la Justicia pidió a Bolivia la declaración de la mujer que acusa a Fernando Cerimedo de intento de femicidio

El fiscal Franco Picardi solicitó asistencia al vecino país para que Nadia Beller brinde testimonio luego que asegurara públicamente que cuenta con información y pruebas que podrían aportar datos sobre la presunta trama de corrupción.

El fiscal federal Franco Picardi pidió colaboración a las autoridades del Ministerio Público de Bolivia para tomarle declaración testimonial a Nadia Shirley Beller Delgadillo, expareja del antiguo asesor presidencial Fernando Cerimedo que, según sostuvo públicamente, tiene información y evidencia vinculada con el expediente donde se investigan presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El pedido de Picardi fue dirigido a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería Argentina. La intención es que Nadia Beller pueda declarar mediante una videoconferencia desde el lugar donde se encuentre, con carácter reservado y con la presencia de fiscales bolivianos que intervienen en el caso en el que la abogada habría sido víctima de hechos investigados en ese país.

Fuentes judiciales señalaron que la decisión de Picardi se dio luego de tomar conocimiento de la posible existencia de información relevante a partir de declaraciones públicas de Nadia Beller en medios de comunicación de Argentina y Bolivia.

El pedido de cooperación apunta a que el Estado boliviano facilite las condiciones de espacio, logística y tecnología necesarias para realizar la audiencia y que las autoridades fiscales de ese país acompañen presencialmente a la testigo durante la declaración. La fecha y el horario serán definidos de manera coordinada entre ambos Ministerios Públicos.

La causa investiga una presunta estructura de corrupción que habría operado, según la hipótesis fiscal, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 dentro de la entonces Andis, organismo dependiente del Ministerio de Salud. La investigación apunta a supuestos acuerdos entre funcionarios y personas vinculadas con droguerías y empresas proveedoras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia.