Los intendentes bonaerenses empujan a Axel Kicillof para que les cumpla con las "re re"

El gobernador acelera la búsqueda de apoyo para aprobar la reelección de los intendentes bonaerenses, mientras negocia con La Cámpora ante las dudas sobre el quórum en el Senado.

Kicillof parece ser el único "obligado" a cumplir con las "re re". Sus aliados quieren que resuelva el tema de la Corte bonaerense.

La reunión fue corta. No hubo sonrisas pero tampoco tensión. Los enviados del gobernador, pasaron por Diputados y hablaron lo justo y necesario con Facundo Tignanelli, el delegado de Máximo Kirchner para los mortales. Los embajadores del Movimiento Derecho al Futuro fueron a ver si “había agua para tirarse a la pileta” con el tema que más los devela: hacer que Axel Kicillof pueda cumplir su promesa de que les iba a sacar las reelecciones de los intendentes antes de fin de año. Y ante los números muy finos que hay en el Senado provincial, preferían que el tema tenga la media sanción en Diputados.

Según fuentes más que confiables, el delegado del hijo de los dos presidentes le fue directo. “Si debatimos cubrir las vacantes de la corte y se ponen al día con la plata que le deben a los intendentes por el Fondo de Inversión Municipal, no hay problema”.

Traducido: la pelota ahora la vuelve a tener el gobernador, quien nunca se mostró predispuesto a completar con cuatro miembros al máximo tribunal bonaerense, que viene funcionando con tres de los siete que tiene como manda constitucional. Lo del dinero adeudado, “es solo plata, eso se resuelve”, dicen siempre los negociadores.

“Esto es así, siempre es lo mismo. Están tensionando por las cajas”, le dijo a MDZ un importante intendente que entiende el juego en el que están los tres actores del peronismo kirchnerista renovador sobre varios temas pero, fundamentalmente, sobre cómo y cuándo sacar las reelecciones de los intendentes.

“Todo puede pasar. Pero cuando el peronismo se necesita, se junta”, dice entre romántico y práctico un funcionario cercano a un intendente en uso de licencia y que hoy tiene un asiento en el legislativo bonaerense. Si no hay reelecciones, para él, “Kici se puede despedir de su proyecto presidencial”, dice claramente, aunque son sus aliados, fundamentalmente Máximo Kirchner y Sergio Massa los que no se mueven un centímetro para resolverle “el problema” a los jefes comunales.