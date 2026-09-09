Los intendentes bonaerenses empujan a Axel Kicillof para que les cumpla con las "re re"
El gobernador acelera la búsqueda de apoyo para aprobar la reelección de los intendentes bonaerenses, mientras negocia con La Cámpora ante las dudas sobre el quórum en el Senado.
La reunión fue corta. No hubo sonrisas pero tampoco tensión. Los enviados del gobernador, pasaron por Diputados y hablaron lo justo y necesario con Facundo Tignanelli, el delegado de Máximo Kirchner para los mortales. Los embajadores del Movimiento Derecho al Futuro fueron a ver si “había agua para tirarse a la pileta” con el tema que más los devela: hacer que Axel Kicillof pueda cumplir su promesa de que les iba a sacar las reelecciones de los intendentes antes de fin de año. Y ante los números muy finos que hay en el Senado provincial, preferían que el tema tenga la media sanción en Diputados.
Según fuentes más que confiables, el delegado del hijo de los dos presidentes le fue directo. “Si debatimos cubrir las vacantes de la corte y se ponen al día con la plata que le deben a los intendentes por el Fondo de Inversión Municipal, no hay problema”.
Traducido: la pelota ahora la vuelve a tener el gobernador, quien nunca se mostró predispuesto a completar con cuatro miembros al máximo tribunal bonaerense, que viene funcionando con tres de los siete que tiene como manda constitucional. Lo del dinero adeudado, “es solo plata, eso se resuelve”, dicen siempre los negociadores.
“Esto es así, siempre es lo mismo. Están tensionando por las cajas”, le dijo a MDZ un importante intendente que entiende el juego en el que están los tres actores del peronismo kirchnerista renovador sobre varios temas pero, fundamentalmente, sobre cómo y cuándo sacar las reelecciones de los intendentes.
“Todo puede pasar. Pero cuando el peronismo se necesita, se junta”, dice entre romántico y práctico un funcionario cercano a un intendente en uso de licencia y que hoy tiene un asiento en el legislativo bonaerense. Si no hay reelecciones, para él, “Kici se puede despedir de su proyecto presidencial”, dice claramente, aunque son sus aliados, fundamentalmente Máximo Kirchner y Sergio Massa los que no se mueven un centímetro para resolverle “el problema” a los jefes comunales.
Claramente, no saben pensar sobre qué hacer si no pueden seguir teniendo la posibilidad de ser electos en sus pueblos. “No es que no sepamos. La verdad es que si todos nos paramos de manos se rompe todo”, aclara otra fuente. Este conductor territorial alerta: “Se rompe todo poque siempre Cristina y Máximo Kirchner quieren dejarnos a nosotros con lo que ya tenemos. No nos permiten tener nada más”.
¿Qué sería ese algo más? “Lo que faltó en las últimas elecciones de octubre. Intendentes y gente con votos en el territorio. Hicimos una lista de mierda y perdimos por 0.28 en Provincia. Mirá si hubiéramos juntado a todo lo que teníamos desperdigado, desde Fernando Gray en la Tercera a Ariel Sujarchuk en la Primera… Y encima después sumábamos a Alberto Descalzo o Federico Achaval que también querían estar en la lista de diputados nacionales, algunos votos más hubiéramos arriado no?”.
Efectivamente, los alcaldes ven que las listas nacionales o provinciales terminan estando vedadas para ellos. “Entonces, te aprietan, te ningunean las reelecciones, te plantan candidatos en los distritos y después te terminan pagando con lo que ya tenes pero nunca podes participar de algo más”, exclamó.
Mientras se muerden las uñas por si hay o no re re, el peronismo kirchnerista renovador entiende que “habrá elecciones simultáneas con las nacionales porque en Provincia habrá PASO a pesar de lo que termine pasando a nivel nacional”. “Al no desdoblar, solamente tenemos una elección para definir candidatos y luego votamos. Eso también servirá como previa de la elección general y, si ganamos, como en 2025, también provocará nerviosismo en todos lados”, agregó.