Régimen Penal Juvenil: un alfil de Axel Kicillof le respondió a Santilli y reclamó por los recursos para aplicarlo

El Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof protagonizaron un nuevo enfrentamiento por la suspensión judicial del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gabinete, Diego Santilli , cuestionó al gobernador bonaerense, mientras que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso , salió al cruce y reclamó al Ejecutivo nacional por los recursos destinados a la provincia.

El conflicto se profundizó luego de que una jueza suspendiera la aplicación de la nueva normativa que establece en 14 años la edad de imputabilidad para determinados delitos cometidos por menores.

Santilli cuestionó públicamente a Kicillof por su supuesto silencio frente a la decisión judicial. “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil”, sostuvo el funcionario en su cuenta de X.

En ese sentido, afirmó que en la provincia, si un adolescente de 14 años comete un homicidio durante un robo, “queda impune”, y acusó al gobernador de ponerse “del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

La respuesta llegó rápidamente por parte de Javier Alonso , quien le pidió al jefe de Gabinete que se concentre en sus funciones y reclamó por los fondos que, según sostuvo, el Gobierno nacional le quitó a la provincia.

Javier Alonso le respondió a Patricia Bullrich

“Concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, expresó el ministro de Seguridad bonaerense.

Alonso también cuestionó que la reducción de la edad de imputabilidad pueda implementarse sin una estructura adecuada. “Bajar la edad de imputabilidad no alcanza”, planteó, y enumeró la necesidad de contar con nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal.

Alonso cuestionó la reforma impulsada por Milei

El funcionario bonaerense sostuvo que sin recursos e inversión la reforma quedaría limitada a una modificación normativa.

“Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, afirmó Alonso.

Además, cuestionó a Santilli por responsabilizar al Poder Ejecutivo por una resolución que corresponde a la Justicia.

“¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso?”, planteó el ministro, quien también acusó al oficialismo de utilizar las redes sociales para expresar indignación en lugar de resolver los problemas.

El PRO salió a respaldar el Régimen Penal Juvenil

En medio de la disputa, el bloque de diputados del PRO, encabezado por Cristian Ritondo, rechazó el fallo judicial que postergó la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense.

A través de un comunicado, los legisladores respaldaron el límite de 14 años para la imputabilidad y cuestionaron tanto la decisión judicial como la falta de infraestructura necesaria para poner en marcha la normativa.

Desde el PRO sostuvieron que a esa edad un adolescente comprende que delitos como matar, robar a mano armada o integrar una organización criminal están mal.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados. PRENSA DIPUTADOS

La bancada amarilla defendió además el carácter preventivo de la ley y aseguró que la iniciativa busca evitar que los menores sean utilizados por organizaciones criminales.

“Esta ley no busca perseguir menores. Busca terminar con la impunidad, establecer consecuencias para quien delinque y darle al Estado herramientas para intervenir a tiempo”, señalaron.

Reclamo a Kicillof por infraestructura y recursos

El principal cuestionamiento del PRO a la administración bonaerense estuvo vinculado con la falta de centros adecuados, equipos especializados y dispositivos de contención y reinserción.

Los diputados rechazaron que las dificultades edilicias o la falta de personal puedan convertirse en un argumento para suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso de la Nación.

“Desde el primer día advertimos que sin recursos, la ley nacía obsoleta. Por eso insistimos y logramos que esos recursos fueran contemplados”, afirmaron.

Finalmente, el bloque de Ritondo reclamó que el Régimen Penal Juvenil sea puesto en marcha en la provincia y cerró su comunicado con una definición política: “La ley está, los recursos están previstos, falta decisión”.