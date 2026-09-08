Nuevo Régimen Penal Juvenil: un fiscal de San Isidro dijo que lo aplicará pese al fallo por suspensión

La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió una controversia judicial después de que el fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro , Andrés Zárate , anticipara que no acatará la medida y continuará con la aplicación de la legislación que entró en vigencia el sábado.

La cautelar fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora , en el marco de un hábeas corpus. Zárate cuestionó el alcance de la resolución y consideró que la magistrada se excedió en sus facultades al suspender la norma con efectos generales.

Según explicó el fiscal, un juez penal puede analizar la constitucionalidad de una disposición, pero esa decisión debe limitarse al expediente concreto que tiene bajo análisis. “ Ella como juez penal no puede dejar sin efecto una norma . Es decir, un juez en el ámbito de su competencia, lo que puede hacer, de acuerdo al sistema constitucional y procesal en el ámbito penal, es declarar la inconstitucionalidad de una determinada norma en el caso concreto”, sostuvo Zárate.

El fiscal fue consultado sobre cómo actuaría si un adolescente cometiera un delito bajo las condiciones contempladas por el nuevo esquema. Su respuesta fue que se encuentra obligado a utilizar la legislación vigente. “ Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza ”, afirmó. También calificó la decisión judicial como una extralimitación y sostuvo que “esta decisión no rige” en el departamento judicial de San Isidro.

Zárate argumentó además que la nueva legislación penal juvenil constituye “un apéndice del Código Penal de la Nación” y cuestionó que una resolución judicial pueda suspender su aplicación de manera general.

Para respaldar su posición, mencionó un caso registrado el sábado, el mismo día en el que entró en vigencia la norma. Según relató, un juez que tenía a su cargo la ejecución de la condena de uno de los autores del crimen de Matías Urbani, asesinado en Tigre en 2009, ordenó la liberación de un condenado por aplicación del principio de ley penal más benigna establecido en el artículo 2 del Código Penal.

El fiscal utilizó ese antecedente para sostener que la legislación debe aplicarse de la misma manera en los nuevos procesos. “Si la aplicás para liberar, también la tenés que aplicar para condenar”, afirmó.

La discusión por la baja de edad en el Régimen Penal Juvenil

Durante sus declaraciones, Zárate también se refirió a los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 16 años y sostuvo que desde hace tiempo observa hechos de gravedad dentro del fuero penal juvenil. Entre los casos mencionó homicidios, robos en viviendas y organizaciones con participación de menores y adultos, incluida la denominada causa de la “banda del millón”.

“Entre los catorce y los dieciséis años se venían cometiendo muchos hechos”, señaló el fiscal, quien consideró necesaria la modificación de la legislación ante la disminución de la edad de quienes participan en delitos violentos.

Zárate aclaró, sin embargo, que el régimen anterior tampoco implicaba que los adolescentes ubicados por debajo del umbral de imputabilidad quedaran necesariamente fuera del sistema judicial. Según explicó, existía la posibilidad de disponer medidas de seguridad y, en casos considerados graves, algunos jóvenes permanecieron privados de su libertad durante períodos prolongados.