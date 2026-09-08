Cayó el hermano de un intendente kicillofista tras balear a un hombre: tendría vínculos con el narcotráfico

Un hecho policial detonó la “tranquilidad” del sur bonaerense, poniendo el ojo en la familia de un intendente aliado a Axel Kicillof . El hermano del alcalde de Coronel Rosales , Rodrigo Aristimuño , otrora camporista y hoy en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , fue detenido tras balear a una persona. En su poder encontraron armas, drogas y una balanza de precisión.

El hermano del intendente rosaleño, Ramiro “El Rata” Aristimuño , no es la primera vez que debe enfrentarse a la Justicia. En el 2019 fue detenido por fuerzas federales acusado de ser el principal distribuidor de estupefacientes del sudoeste bonaerense, pero la Justicia Federal de Bahía Blanca lo absolvió en el 2021 por “errores” en el procedimiento policial.

La escena policial parecía calcada de un hecho de sangre del conurbano bonaerense, pero ocurrió en la tranquilidad de Punta Alta, partido de Coronel Rosales . A primera hora de la tarde, Ramiro "El Rata" Aristimuño golpeó la puerta de una vivienda y cuando el propietario, Federico Prestipino, abrió sin mediar palabra el hermano del jefe comunal disparó sobre el muslo de la víctima provocándole una fractura expuesta de fémur. No conforme con el balazo, Aristimuño le pego en la cabeza con la culata del arma.

Según la investigación, el móvil sería una disputa sentimental por una joven de 21 años, pareja de la víctima.

Tras una breve persecución policial, “El Rata” Aristimuño fue aprendido junto a un cómplice. Al revisar el vehículo y los domicilios de los detenidos, la Policía encontró un arsenal compuesto por tres revólveres de diferentes calibres y una importante cantidad de balas, varios teléfonos celulares, una balanza de precisión y bolsas con una sustancia blanca.

Al tomar conocimiento del hecho, la jueza de Garantías que interviene en la causa convirtió de inmediato la aprehensión en detención efectiva por portación de armas de guerra, tentativa de violación de domicilio y lesiones graves. Como si el cuadro no fuera lo suficientemente explosivo, al momento del arresto el hermano del intendente tenía un pedido de captura vigente por robo calificado.

El fantasma del narcotráfico y una absolución bajo la lupa

Para los vecinos de Coronel Rosales y Punta Alta, departamento judicial de Bahía Blanca, la detención de “El Rata” Ramiro Aristimuño evoca viejos fantasmas. En 2019, la Policía Federal lo había catalogado como uno de los proveedores de droga más peligrosos del sudoeste bonaerense, con redes de distribución que se extendían hasta Viedma. Sin embargo, en 2021 el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca lo absolvió tras declarar nulo uno de los allanamientos del operativo.

La absolución le devolvió la libertad, pero no la inocencia ante la opinión pública. Ahora, tras esta nueva detención y el hallazgo de la balanza de precisión y bolsas con una sustancia blanca, que sería cocaína, se reflotan las sospechas de los “negocios oscuros” del familiar directo del jefe comunal rosaleño. Y para colmo de males 24 horas después del ataque, la vivienda de la víctima llamativamente se incendió por completo.

De La Cámpora al altar de Kicillof

El escándalo salpica de lleno el armado político de la Sexta Sección Electoral. El jefe comunal de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, construyó su carrera política al cobijo de La Cámpora, la estructura que lo proyectó hasta ganar la intendencia en 2023.

Pero bajo el ala del Ministro de Desarrollo bonaerense, el excamporista Andrés “El Cuervo” Larroque, pegó el salto al Movimiento Derecho al Futuro, la escudería con la que Axel Kicillof cimienta las bases de su candidatura presidencial.

De hecho, pocas semanas antes del arresto de su hermano, Rodrigo Aristimuño se deshacía en elogios públicos hacia el gobernador bonaerense, definiendo a Axel Kicillof como "la figura de la oposición por excelencia" y de ser “el faro" del peronismo.

"No habrá privilegios": la defensa ensayada para contener el daño

Con el fuego cruzado instalado en los medios y las redes locales, el intendente ensayó una rápida contención de daños a través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de “X” en el que afirmó: "Desde el Municipio se puso a disposición todo lo necesario para que las fuerzas actuaran con absoluta libertad. No hubo ni habrá privilegios, interferencias ni obstáculos".

"Una de las personas involucradas tiene conmigo un vínculo familiar, es mi hermano, pero eso no cambia mi responsabilidad como intendente ni el modo en que debe actuar el Estado", cerró el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.

Ante los hechos ocurridos en las últimas horas, quiero destacar el accionar de la Policía Comunal, la Secretaría de Seguridad y la SubDDI, que trabajaron de manera coordinada para llevar adelante el procedimiento y concretar la detención correspondiente.



Desde el Municipio se… — Rodrigo Aristimuño (@rodrigo_arist) September 5, 2026

Sin embargo, las causas judiciales que enfrenta su hermano y la inseguridad que golpea a un municipio que otrora supo ser tranquilo amenaza con convertirse en una espada de Damocles para las aspiraciones electorales de Rodrigo Aristimuño.