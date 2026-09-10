El conocido empresario que quiere ser intendente de Maipú

Daniel Guerrero es empresario y quiere ser intendente de Maipú . Para eso, se está preparando para competir en una primaria abierta simultánea y obligatoria (PASO) dentro del frente oficialista La Libertad Avanza- Cambia Mendoza.

"Me identifico con el oficialismo, tanto nacional como provincial. Soy parte de una agrupación que se llama Bien de Maipú y queremos competir dentro de el frente oficialista", sostuvo Guerrero en diálogo con MDZ. No responde a ningún dirigente provincial de peso, por lo tanto es posible que si compite, lo hará contra otros precandidatos.

Guerrero nació y se crió en Maipú . Su historia personal y empresarial es uno de los ejes con los que intenta diferenciarse en una disputa que promete sumar nombres. Nació en La Superiora, en Russell, hizo allí la primaria y creció jugando al fútbol en el Club San Lorenzo de Russell. “Mi vida entera pasó en Maipú: acá me crié, acá trabajo y acá vive mi familia”, sostiene como carta de presentación.

Su vínculo con el departamento también está relacionado con su actividad privada. Es empresario y desarrolló emprendimientos inmobiliarios en Maipú, además de levantar Casa Guerrero, una bodega con restaurante vinculada a los caminos del vino.

Ese recorrido empresarial es, precisamente, uno de los argumentos que utiliza para justificar su salto a la política. Guerrero plantea que llega a la discusión pública desde un lugar diferente al de la dirigencia tradicional y que pretende poner sus conocimientos de gestión, planificación y desarrollo a disposición de los vecinos.

“Yo sé construir: equipos, proyectos, lugares que funcionan. Quiero poner ese oficio, el del trabajo y no el del escritorio, al servicio de la etapa que viene”, plantea.

Las propuestas del empresario

Uno de los puntos que Guerrero busca instalar como diferencial es su conocimiento de cuestiones vinculadas con infraestructura y servicios. En particular, menciona su experiencia en temas relacionados con agua y cloacas, áreas que considera centrales frente al crecimiento que ha experimentado Maipú.

Su diagnóstico parte de una premisa: el departamento creció y seguirá creciendo, pero ese crecimiento necesita planificación. Por eso habla de tomar “decisiones estratégicas” y de combinar conocimiento técnico con capacidad de ejecución.

En paralelo, comenzó a desarrollar un despliegue territorial a través de “Bien de Maipú”, una plataforma con la que busca recorrer los distintos distritos y construir una propuesta de gobierno a partir del contacto directo con los vecinos.

Las caminatas y reuniones abarcan tanto los centros urbanos como las zonas rurales y productivas. La idea, según explican desde el espacio, es elaborar un diagnóstico “de abajo hacia arriba”, escuchando a comerciantes, productores, vecinos y referentes de cada distrito para identificar problemas vinculados con servicios, infraestructura y seguridad.

La recorrida incluye lugares como Coquimbito, Fray Luis Beltrán, San Roque y Gutiérrez, con la intención de ampliar progresivamente la estructura territorial.

El otro gran eje de la propuesta de Guerrero es productivo. El empresario considera que Maipú tiene una ubicación estratégica dentro del Gran Mendoza y que esa condición todavía no está suficientemente aprovechada.

Un Maipú "más moderno"

Su propuesta apunta a transformar al departamento en un nodo industrial y logístico, con un parque industrial moderno, mejor conectividad vial y tecnológica y una mayor articulación entre las empresas y la educación técnica.

También plantea fomentar la radicación de empresas de transporte y servicios de última milla para que parte de la actividad económica y laboral quede en el departamento.

“El objetivo es atraer inversiones privadas que generen mano de obra genuina para los maipucinos”, explica.

La idea tiene además un componente político: evitar que los jóvenes maipucinos tengan que trasladarse a otros departamentos para encontrar oportunidades laborales.

Por ahora, Guerrero apuesta a consolidar primero el territorio y después terminar de definir el escenario electoral. Su estrategia no parece descansar en el respaldo explícito de un dirigente provincial determinado, sino en la construcción de una estructura propia y en su perfil como empresario y vecino del departamento.

“Todo lo que tengo me lo dio Maipú, y llega un momento en que devolver deja de ser una frase”, afirma.

En ese camino, busca instalar una identidad política asociada al trabajo, el emprendedurismo y la gestión. La incógnita será si ese perfil alcanza para convertirse en una candidatura competitiva dentro de La Libertad Avanza Cambia Mendoza y, sobre todo, cómo jugará su figura frente al resto de los dirigentes que aspiran a disputar el municipio que está gobernador por el peronismo desde el retorno de la democracia.