Axel Kicillof reunió a los intendentes y mantiene una guerra abierta con Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , encabezó este jueves un encuentro con más de 60 intendentes en la sede de la gobernación, en una cumbre marcada por un diagnóstico crítico de la situación económica y fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional de Javier Milei .

Aunque la mayoría de los jefes comunales presentes eran peronistas, también participaron intendentes radicales y dirigentes alineados con sectores internos del peronismo, incluso algunos distanciados del propio mandatario provincial.

Durante su exposición, Kicillof apuntó directamente contra la Casa Rosada por el deterioro financiero de provincias y municipios. “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste”, afirmó.

En la misma línea, agregó: “El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”.

Y dejó una acusación política de fondo: “Hay un intento deliberado de parte del Gobierno nacional por transferir la crisis a provincias y municipios”.

“La culpa es de las políticas económicas de Milei”

El gobernador profundizó sus críticas al advertir sobre un escenario de mayor deterioro social. “Lamentablemente no podemos esperar más que un agravamiento y un deterioro del bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo.

En ese contexto, buscó fijar responsabilidades: “La culpa no es de la familia que se queda sin ingresos ni de los empresarios que ven cómo caen sus ventas; la culpa es de las políticas económicas de Milei”.

Intendentes radicales llevaron reclamos propios

Pese al predominio peronista, un grupo de intendentes radicales participó del encuentro y presentó un documento con demandas concretas. El Foro de Intendentes de la UCR advirtió sobre las dificultades crecientes para sostener servicios básicos en los municipios.

Entre los puntos principales, señalaron que los recursos por coparticipación no acompañan el ritmo de la inflación ni las paritarias, lo que complica la gestión local.

Además, reclamaron mejoras en áreas clave como salud, educación, seguridad y el funcionamiento de organismos provinciales como IOMA e IPS.

También pidieron abrir una mesa de trabajo específica con el gobernador y su ministro de Economía para abordar problemáticas particulares de los distritos.

Anuncios: fondos, pagos y presión judicial

Durante la reunión, Kicillof informó que el 21 de abril habrá una nueva audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el reclamo de fondos vinculados a la Caja de Jubilaciones.

“El objetivo es que cumplan con sus obligaciones y nos devuelvan lo que nos robaron”, afirmó, al tiempo que pidió a los intendentes respaldar esa estrategia.

Además, aseguró que la Provincia cumplirá con los pagos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, cuya primera cuota será abonada el 30 de abril.

Nueva herramienta para coparticipar fondos

Como parte de la estrategia financiera, el gobernador convocó a los intendentes a adherir a un mecanismo que permitirá distribuir los recursos que la provincia recupere de deudas del Estado nacional.

“En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”, explicó.