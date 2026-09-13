Ni Javier Milei, ni Axel Kicillof: Baby Etchecopar mencionó a dos posibles candidatos que sorprenderían en las elecciones de 2027

Baby Etchecopar volvió a desmarcarse de la polarización trazada de momento entre Javier Milei y Axel Kicillof , de cara a las elecciones de 2027. Según el conductor, dos posibles candidatos fuera del oficialismo y el peronismo, podrían dar la sorpresa en las urnas el año próximo.

"Hay una gran avenida del medio de gente que no quiere votar a nadie. Aprendan los políticos que estamos hinchados los huevos de ustedes, no los queremos ver más, nos repugnan; y estamos buscando outsiders", comenzó categórico Etchecopar desde su programa Basta Baby (A24), dejando en claro que para él ni Milei , ni Kicillof ; representan una opción plena para las próximas elecciones .

Reforzando su descontento frente a lo que ofrecen Javier Milei y Axel Kicillof , Baby Etchecopar puso como ejemplo a empresarios del Grupo América al enfatizar: "Que venga un administrador, Juan Cruz Ávila, Daniel Vila, cualquiera que se ponga. Yo lo voto. No los quiero ver más a estos pibes que no sirven para un carajo".

De cara al proyecto que considera válido para las próximas elecciones , el periodista explicó: "Para conducir el país, hay que tener registro. Vos subís a un avión y sube Kicillof , con la gorra de capitán, está parado y me tiro con el paracaídas; porque tiene faltas de ortografía cuando habla".

Luego, en referencia a Milei, Etchecopar disparó: "Y al otro que le agarra el ataque de nervios, de locura; y le presenta la guerra a Inglaterra. Chicos, este pais se está yendo a la mismísima mie... Y te digo más, lo chocamos".

Más allá de sus críticas a Javier Milei, Baby Etchecopar subrayó: "Por el otro lado, tenés a un montón de hijos de pu... que quieren sacar al presidente, dicen 'este se tiene que ir a fin de mes' para que así vuelvan a robar. Preparen a los Shoklender, preparen a Carlotto, Bonafini se murió. Preparen a Pérez Esquivel, preparen al hermano de Maldonado. Preparen a Milani, traigan a todos los delincuentes de nuevo, que quedó algo en el plato. Vengan con una flautita y llevense lo que quede de la Argentina, total nosotros ya estamos hechos mie...".

Además, el conductor puso en duda el último indicador de 1.7% de inflación correspondiente al mes de agosto que dio a conocer el INDEC. En tono irónico, Etchecopar deslizó: "Hay periodistas optimistas que te muestran cómo una campera que acá cuesta 200 mil pesos, la traen de China a 50 mil, de contrabando y sin pagar empleado, local, luz; nada. Muestran la maravilla del imperio Milei".

Por último, tras sus objeciones a Axel Kicillof y Javier Milei, Baby Etchecopar concluyó: "No nos damos cuenta que el país se nos está hundiendo, y un día dentro de 150 años, los ingleses se van a cansar de nosotros, porque cansamos a todo el mundo, y además les vamos a parecer pintorescos; porque vamos a estar en pelotas y con una pluma. Nos van a devolver las Malvinas por lástima, porque eso es lo que somos nosotros. Creemos que somos potencia, pero al mundo le damos lástima. Vamos a ir a vivir todos a Malvinas, vamos a seguir mintiéndonos entre nosotros que somos potencia. Y ahí terminaremos en 150 años, nos extinguiremos como raza de pelotu...".