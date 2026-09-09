El doloroso momento de Baby Etchecopar: despidió a su gran compañera con un desgarrador mensaje

A través de sus redes sociales, el periodista dio su último adiós con un fuerte posteo y un carrusel de fotografías que emocionó a sus seguidores.

Baby Etchecopar atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida personal. Alejado de las discusiones políticas y la agenda de la actualidad, el periodista volcó todo su dolor en las redes sociales para despedir a Alma, su fiel compañera durante la última década y una figura fundamental en su proceso de reconstrucción personal.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor compartió una emotiva foto donde se lo ve abrazado a su mascota y acompañó la imagen con una desgarradora carta abierta que conmovió a sus seguidores. En sus palabras, Etchecopar dejó al descubierto el rol salvador que tuvo el animal en una de las etapas más oscuras de su vida.

"Me salvaste la vida" El comunicador se despidió de su mascota. IG @angeletchecopar "Llegaste a mi vida en mi peor momento, cuando me sentía perdido. Te amé desde que te vi y no me separé más de vos. Me levanté de mi soledad por vos, seguí adelante por vos, me reconstruí por vos... me salvaste la vida", escribió el periodista.

En el texto, Etchecopar reflexionó sobre el peso del aislamiento y el consuelo que encontró en el afecto de su compañera de cuatro patas: "La soledad es terrible, y más cuando no la querés. Llegaste como un ángel y nadie tiene idea de lo que me pasa hoy al despedirte. Fuiste tanto y tan importante. Fuiste mi anclaje y te integraste feliz a la nueva vida que logré por vos".

Un último adiós en las redes Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro. IG @angeletchecopar El mensaje concluyó con una promesa llena de amor y dolor, marcando el vacío que deja tras diez años compartidos: "Seguramente nos volveremos a ver. Quiero volver a verte; me hacés falta a mi lado apoyándome con tu mirada. Te amé, te amo y te voy a amar siempre. Hoy mi corazón está partido y no puedo pensar en no verte. Simplemente gracias por estos diez años, mi linda".