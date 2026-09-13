Chiche Gelblung: el repaso de sus programas y qué pasará con ellos tras su fallecimiento

A lo largo de su extensa trayectoria, Chiche Gelblung participó de diferentes programas y, tras la muerte, confirmaron qué pasará con los mismos.

Chiche Gelblung tuvo una extensa trayectoria en la televisión y también en la radio de nuestro país. El conductor falleció la semana pasada luego de ser internado en el Sanatorio Los Arcos por problemas respiratorios a los 82 años y revelaron la decisión que tomaron los directivos respecto a sus programas.

Durante el 2026, el histórico conductor continuó desarrollando una intensa actividad en los medios de comunicación. El periodista tenía presencia en televisión con distintos programas en Crónica TV y El Nueve, además de su trabajo en la radio, donde llevaba adelante un ciclo en Radio del Plata. Luego de su fallecimiento, comenzó a definirse el destino que tendrá cada uno de estos programas.

Reestructuración confirmada tras la muerte de Chiche Gelblung El Nueve ya realizó un homenaje el sábado llamado "Por siempre Chiche Gelblung" y el mismo reunió algunas de sus mejores entrevistas y repasó su extensa y reconocida trayectoria. Este domingo por la noche será el turno de un ciclo especial conducido por Mercedes Cordero, su compañera de "70-20 Hoy", y del mismo formarán parte Martín Mussiati y otras figuras.

La información que brindó Pablo Montagna sobre los ciclos donde trabajó Chiche Gelblung. X / @pablomontagna. En cuanto al futuro del programa, el periodista Pablo Montagna comentó que la productora Red Cube "evaluará la continuidad del ciclo y quién acompañará a Cordero por el resto del año".

Qué pasará con su programa en Crónica TV: los detalles Tras la muerte de Chiche Gelblung, Crónica TV tomó una decisión respecto al futuro del programa "Chiche no perdona", su histórico ciclo de la señal. Las cuatro horas que ocupaba el periodista quedarán a cargo de Carlos Stroker y Tamara Bezares, mientras la señal define quién se hará cargo de esa franja de manera definitiva.