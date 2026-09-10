Muerte de Chiche Gelblung: preparan un emotivo homenaje para recordarlo y salieron a la luz los detalles

Chiche Gelblung murió el miércoles en horas de la mañana y uno de los canales donde trabajó prepara un enorme homenaje.

Chiche Gelblung murió el miércoles a los 82 años tras ser internado por problemas respiratorios. Su cuadro se agravó en la tarde del martes y horas después se confirmó su triste fallecimiento, poniéndole fin a una extensa etapa en la televisión y en el periodismo.

El domingo 6 de septiembre estuvo por última vez al aire en el programa "70-20, hoy", que se emite por El Nueve. Allí se despidió con una frase que hoy resuena fuertemente: "nos vemos el próximo domingo" y, en honor a su carrera, el canal decidió brindarle un homenaje tanto el día sábado como el domingo, poniendo al aire su ciclo en el horario habitual.

El periodista Pablo Montagna fue el encargado de contar la noticia en redes: "Este sábado a las 22, El Nueve emitirá el especial "Por siempre Chiche Gelblung", un recorrido imperdible por sus mejores entrevistas y los momentos más destacados de su paso por la pantalla del canal desde 1994".

El Nueve prepara un gran homenaje para Chiche Gelblung Homenaje a Chiche Gelblung. Foto: X / @pablomontagna Además, el domingo en su horario habitual de 21 a 22.30, "70-20 hoy" saldrá en vivo con un homenaje especial que reunirá a figuras destacadas del medio para recordarlo y celebrar su trayectoria", expresó el periodista en su cuenta de la red social X (antes Twitter).