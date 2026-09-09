Así fue la última aparición de Chiche Gelblung horas antes de su muerte: "Nos despedimos"

La muerte de Chiche Gelblung a los 82 años generó una profunda tristeza en el espectáculo y su última aparición televisiva conmovió a todos.

Chiche Gelblung fue un periodista que marcó una era en la televisión argentina y su muerte conmocionó a todos en el mundo de la televisión. El periodista se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos por problemas respiratorios y el martes por la tarde su salud había desmejorado.

El último adiós se llevó a cabo en Villa Crespo y a las 15:00 horas el cortejo partió rumbo al cementerio de La Tablada, donde sus restos ya descansan en paz. El comunicador se mantuvo activo horas antes de morir y en las redes se viralizó su última participación en el ciclo 70-20 Hoy (El Nueve).

Chiche estuvo de principio a fin en el programa del domingo 6 de septiembre y se despidió de su audiencia sin saber que aquella emisión sería la última de su extensa carrera televisiva. Posteriormente fue internado por problemas respiratorios, cuadro que finalmente derivó en su fallecimiento el miércoles por la mañana.

Chiche Gelblung se despidió por última vez de su audiencia horas antes de morir "Nos despedimos hasta el próximo domingo a las nueve de la noche, chau", expresó Gelblung con voz ronca en el cierre de su programa. El periodista se destacó por su pasión para trabajar y así lo hizo hasta sus últimos momentos.

Chiche Gelblung en su último programa. Foto: captura de video / El Nueve. Durante su programa en El Nueve, el conductor también se refirió al escándalo que tiene como protagonistas a Luck Ra y a La Joaqui lanzando una inesperada versión: "La versión que yo tengo es que Luck Ra no quería participar de un trío". El comentario sorprendió a su compañera, que quedó en silencio por unos segundos ante el explosivo dato que dio a conocer el periodista.