Antes de morir, Chiche Gelblung confesó cuál fue el entrevistado que lo asustó: "Con el único que..."

Después de la muerte de Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años, la televisión comenzó a repasar el incalculable archivo del periodista. Sin embargo, su despedida no estuvo marcada por el recuerdo, sino por el ejercicio activo del oficio.

Su última entrevista fue en la pantalla de Crónica TV con el actor Luis Machín el 6 de septiembre pasado, dejando un testimonio estremecedor al revelar la identidad de la única persona que logró infundirle verdadero terror frente a una cámara.

La emisión giró en torno a la psicología del crimen a propósito del reciente estreno en streaming de la película centrada en la masacre de La Plata. Machín, reconocido por ponerse en la piel del cuádruple femicida Ricardo Barreda , visitó el estudio para debatir sobre la complejidad de interpretar a una figura de semejante oscuridad.

Fiel a su voracidad periodística, Gelblung elogió la construcción dramática del actor, destacando la tensión que transmitía en pantalla: "Yo lo entrevisté muchas veces, es el tipo más siniestro que recibí y vos lo hiciste perfecto, metés miedo" , le admitió Chiche. Fue en ese momento cuando el conductor decidió romper el molde y confesar un detalle inédito de su vasta trayectoria: "Estando con Barreda, es el único entrevistado con el que sentí miedo" .

El histórico material de Canal 9 es del 15 de noviembre de 1992. En aquella entrevista, el odontólogo detalló la secuencia que precedió a los disparos, explicando que su familia volvió a llamarlo "Conchita" y a desearle que se cayera de la escalera mientras iba a podar la parra, advirtiéndole que si no moría en ese accidente, lo matarían ellas. Fue tras esa agresión verbal cuando Barreda caminó hacia el frente de la casa, buscó su casco, tomó la escopeta y ejecutó a su esposa Gladys McDonald, a su suegra Elena Arreche y a sus dos hijas, Cecilia y Adriana.

Ante la consulta directa de Gelblung sobre si al finalizar el recorrido delictivo había sentido angustia o liberación, Barreda contestó con frialdad que sintió "liberación" antes de regresar a su vivienda a esperar la llegada de la policía.

El diálogo profundizó sobre sus creencias espirituales y sus expectativas judiciales. Barreda afirmó haber creído en Dios desde siempre y manifestó su deseo de que la justicia humana no necesariamente lo perdonara, pero sí "comprendiera" su accionar. Sin embargo, el momento más perturbador del cruce ocurrió en el cierre de la nota, cuando Chiche le preguntó de forma tajante si volvería a hacer lo que hizo.

Si bien el femicida comenzó diciendo que estaba arrepentido, concluyó con una frase que heló la sangre del conductor al asegurar que, en el momento en que ocurrió todo y en las mismas circunstancias en que se fueron dando las cosas, creía que volvería a actuar exactamente de la misma manera.