Baby Etchecopar cortó un informe en A24 y estalló con un contundente reclamo: "Me hinchó las pelotas esto"

Baby Etchecopar no ocultó su malestar al aire en A24 , luego de que su colega Mariano Yezze introdujera un informe sobre un dramático episodio de inseguridad. Ni bien comenzó el video con la información en cuestión, el conductor pidió que lo cortaran y explicó el motivo de su decisión.

"El tema del día fue que la inseguridad nos pega en la cara en una escuela de las más exclusivas de la zona de Palomar, con un policía retirado que fue a llevar a su nena y terminó baleado, y esto enardeció a los vecinos, en un municipio donde hay una interna brutal entre ellos mismos", comenzó Yezze al presentar el informe.

De manera inmediata, Etchecopar hizo una seña de detención, y luego de que se escucharan las primeras palabras de una persona de Palomar dando su testimonio sobre la inseguridad, el líder de Basta Baby ( A24 ) tomó la palabra y explicó: "No se ofendan por lo que voy a decir, lo vi todo el día en los noticieros. La gente no quiere irse con esto a la cama porque lo vio todo el día".

Luego Baby Etchecopar subió el tono y estalló: "Ya sabemos que eso pasa, con mostrarlo y hacer rulo, no cambia nada. Sacamelo, la verdad que no tengo ganas. Me hinchó las pelotas esto, ¿porque sabés qué pasa? No hay solución, se cagan en el vecino, se cagan en las marchas de inseguridad, en las nenas muertas. Entonces nosotros lo mostramos ahora, y hacemos noticiero, 'vamos a las noticias, qué tenemos en Palomar'. Eso me rompe los huevos soberanamente".

Continuando con su reclamo, Etchecopar señaló: "Esto hay que solucionarlo acá y ahora, y si seguimos jugando a la pajita, mostrando a los vecinos, no lo solucionás. A ver, Kicillof, Milei, cómo me arreglan este quilombo".

Acto seguido, enfatizando sobre las preocupaciones que ocupan la agenda del presidente, el conductor de A24 sentenció: "Hablar de Malvinas, Israel, son temas que le quedan enormes como un zapato talle 48. Cómo vas a hablar de Malvinas si no tenés culo para arreglar la Argentina".

Además, Baby Etchecopar cuestionó los cruces entre políticos de distintos partidos por un tema tan sensible, y que afecta a todos. como el de la inseguridad. En este sentido, el periodista cruzó a la clase política asegurando que "te los encontrás a todos en Miami", en lugar de que estén trabajando en lo que corresponde.

"Realmente, yo ya estoy cansado. Ya me banqué las verdugueadas de Milei, los enojos de Kicillof. Chicos, no sirven para nada. Pagamos por bueno lo que no sirve. Pagamos por útil lo inútil. Y además decirle a más de uno que para todo te piden quinto año (de la escuela), que vuelvan a estudiar, porque tienen que dar plastilina de jardín de infantes. No saben redactar un dicurso. ¡Son unas betias!", concluyó indignado Etchecopar.