Marta Fort sorprendió con una escapada relámpago a Mendoza junto a su nuevo novio

Acompañada por su pareja y una amiga, la joven compartió imágenes a puro juego entre los paisajes nevados de la provincia.

Marta Fort no detuvo su marcha tras oficializar su romance en la pantalla de Blender at Night. Apenas unas horas después de presentar formalmente a Juan Manuel Ramírez, la heredera del "Comandante" armó las valijas y abordó un vuelo con destino a Mendoza.

El viaje relámpago duró menos de 24 horas. La influencer arribó a la provincia cuyana durante la tarde del viernes 11 de septiembre y emprendió el regreso a Buenos Aires al mediodía siguiente para cumplir con un compromiso laboral impostergable.

La estadía duró menos de un día debido a la agenda laboral de la joven en la capital. @martacfort Un viaje corto pero mágico para Martita Fort A pesar del breve tiempo disponible, la nieve que cubría la cordillera ofreció el marco perfecto para su primera escapada en pareja. Para combatir las bajas temperaturas, la joven sorprendió con un marcado estilo western. Eligió un tapado oversize de piel sintética en tono camel, jeans tradicionales y un sombrero cowboy marrón oscuro con detalles metálicos.

Las fotos de la pareja en la nieve acumularon miles de interacciones en las redes sociales. @martacfort Por su parte, Ramírez apostó por una propuesta urbana y descontracturada, compuesta por un hoodie gris, bufanda a tono y pantalón negro. La postal de ambos riendo a carcajadas frente a las laderas blancas no tardó en volverse viral.