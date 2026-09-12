¿Quién tiene más dinero? Marta Fort y la respuesta justa al comparar patrimonios con Juana Tinelli
Tras opinar con soltura sobre figuras internacionales, la conductora frenó de golpe al verse cara a cara con la heredera de Marcelo Tinelli.
Marta Fort protagonizó una llamativa secuencia durante una de las entregas de Fort Night Show, el ciclo que encabeza en la señal Blender. Además de presentar públicamente a su pareja, Juan Manuel Ramírez, la heredera del "Comandante" fue desafiada a un particular juego de comparación patrimonial.
La dinámica consistía en adivinar qué celebridad acumulaba mayor riqueza. Sin números exactos a mano, la influencer respondió con total naturalidad a los primeros cruces del juego.
Al evaluar el duelo entre Shakira y Gerard Piqué, la joven no dudó en señalar a la cantante colombiana con un guiño musical: "Shakira. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan".
En el choque entre Taylor Swift y Lionel Messi, eligió a la artista estadounidense argumentando que "los que facturan bien siendo cantantes, facturan muy bien". Más tarde, entre Susana Giménez y Mirtha Legrand, se volcó por la diva de los teléfonos.
Sin embargo, el clima distendido cambió de rumbo cuando la producción la puso en competencia directa contra Juana Tinelli para definir cuál de las dos jóvenes tiene más dinero.
A diferencia de las consignas anteriores donde opinó sin rodeos, la conductora prefirió no arriesgarse ni dar precisiones. "No, chicos, no. Yo tengo esa respuesta, pero no se las voy a dar", soltó la influencer entre risas, manteniendo el misterio sobre el verdadero patrimonio de ambas herederas.