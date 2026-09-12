¿Quién tiene más dinero? Marta Fort y la respuesta justa al comparar patrimonios con Juana Tinelli

Tras opinar con soltura sobre figuras internacionales, la conductora frenó de golpe al verse cara a cara con la heredera de Marcelo Tinelli.

Marta Fort analizó la fortuna de distintas celebridades del espectáculo local e internacional. / @martafort

Marta Fort protagonizó una llamativa secuencia durante una de las entregas de Fort Night Show, el ciclo que encabeza en la señal Blender. Además de presentar públicamente a su pareja, Juan Manuel Ramírez, la heredera del "Comandante" fue desafiada a un particular juego de comparación patrimonial.

La dinámica consistía en adivinar qué celebridad acumulaba mayor riqueza. Sin números exactos a mano, la influencer respondió con total naturalidad a los primeros cruces del juego.

Al evaluar el duelo entre Shakira y Gerard Piqué, la joven no dudó en señalar a la cantante colombiana con un guiño musical: "Shakira. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan".

En el choque entre Taylor Swift y Lionel Messi, eligió a la artista estadounidense argumentando que "los que facturan bien siendo cantantes, facturan muy bien". Más tarde, entre Susana Giménez y Mirtha Legrand, se volcó por la diva de los teléfonos.

El cruce entre las billeteras de las dos jóvenes fue el momento más comentado de la jornada. Foto: @juanitatinelli1 Sin embargo, el clima distendido cambió de rumbo cuando la producción la puso en competencia directa contra Juana Tinelli para definir cuál de las dos jóvenes tiene más dinero.