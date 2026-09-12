¡Inesperado! Pamela David apostó por un lujoso emprendimiento en Mendoza ¿se va de la televisión?

La iniciativa fusiona una búsqueda personal con el deseo de expandir sus horizontes laborales fuera de la pantalla.

Pamela David decidió explorar un nuevo camino profesional alejada por un momento del ritmo de los estudios de televisión. La conductora lanzó oficialmente MEL, su propia marca de vinos y espumantes nacida en la provincia de Mendoza con la meta de consolidarse en el sector vitivinícola.

Los detalles de un emprendimiento llamativo para Pamela David El proyecto se concretó en alianza con la bodega Piccolo Banfi y contó con el trabajo del enólogo Gustavo Ozamis. La línea inicial debutó con dos opciones: un vino rosado y un espumante rosé, elaborados a base de uvas Malbec y Pinot Noir.

El desarrollo contó con la colaboración de la bodega Piccolo Banfi y enólogos locales. @miespiritulibrerose La elección de la marca guarda una fuerte carga sentimental. La palabra MEL proviene de una variante asociada al nombre Pamela y a la miel, pero también responde al lema "Mi espíritu libre".

La marca MEL presentó un vino rosado y un espumante rosé en su lanzamiento. @miespiritulibrerose Con esta propuesta, la empresaria busca edificar una alternativa comercial rentable que crezca de manera constante, permitiéndole ampliar la producción y ganar terreno en el mercado nacional.

La iniciativa marca un hito en la trayectoria de la comunicadora, quien inició su popularidad en el reality El Bar TV en 2001. Con los años, dejó atrás su etapa como vedette para consolidarse al frente de ciclos como Desayuno Americano y Pamela a la tarde, labor reconocida con un premio Martín Fierro.