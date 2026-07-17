Salud de Daniel Vila: Pamela David habló de la operación de su marido y contó cómo viven la internación en EE. UU.

Instalada en el exterior, la conductora relató el postoperatorio de su pareja mientras intenta conseguir un lugar para el partido del domingo.

Pamela David hizo una salida al aire desde Estados Unidos para actualizar la información sobre su esposo. / Instagram @pamedavid -

Desde los Estados Unidos, Pamela David rompió el silencio este viernes en Desayuno Americano para llevar tranquilidad sobre la salud de su esposo, el empresario Daniel Vila. El presidente del Grupo América fue sometido a una intervención quirúrgica de cadera a principios de esta semana y ya comenzó su proceso de recuperación.

Los detalles de una complicada operación para Daniel Vila "Dani está súper bien, lo operaron el lunes de la cadera, a diferencia de la última vez que vine que fue en la espalda y más complicada", detalló la conductora, notablemente aliviada. Además, explicó que la decisión de viajar se tomó tras acumularse varios problemas de salud seguidos: "Terminó la Vendimia y empezaron a suceder cosas, una tras otra".

En su relato, Pamela destacó la velocidad del proceso médico y la ayuda de su círculo íntimo en el exterior. "Federico (Girardi), el marido de Celina Rucci que es muy amigo de Daniel, nos hizo toda la gestión. Lo operaron el lunes y el martes le dieron el alta. Estamos en el departamento y está re bien, haciendo la rehabilitación", aseguró.

Instalada en un departamento, la familia sigue de cerca las recomendaciones por el humo proveniente de Canadá. Archivo MDZ Más allá del plano familiar, la conductora reveló que vive con gran entusiasmo la previa del partido decisivo entre Argentina y España. Incluso, participó de los festejos callejeros en la previa. "Me fui al banderazo y yo no grabo porque me gusta vivir el momento y largar el teléfono", comentó con humor.