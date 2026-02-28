El dramático llanto de Pamela David en Desayuno Americano que desconcertó a todos: "No se rían"

La comunicadora protagonizó un confuso momento al aire que sorprendió al panel. Luego de analizar al programa del momento, la mujer no impidió algunas lágrimas.

El llanto desconsolado de Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano Generación Dorada no solo conmovió a los televidentes, sino que también desató un particular debate en los programas de espectáculos. En Desayuno Americano, el análisis sobre el estado emocional de la actriz terminó derivando en una situación completamente inesperada protagonizada por Pamela David.

El video del momento Todo comenzó tras la visualización de un tape donde se veía a la icónica protagonista de telenovelas completamente quebrada frente a las cámaras al recordar a su padre fallecido. Mientras el panel discutía sobre la espontaneidad de los participantes y su capacidad para expresar sentimientos en el encierro, la conductora del ciclo de América TV sorprendió al confesar que ella también suele mantener conversaciones en voz alta con sus seres queridos que ya no están.

Embed - El dramático llanto de Pamela David en Desayuno Americano que sorprendió a todos: "No se rían" Sin embargo, el clima íntimo y reflexivo duró poco, dándole paso rápidamente al humor cuando Pamela lanzó un desafío directo a su equipo: "¿Les sale llorar a ustedes si quieren llorar?".

Lejos de dejar la pregunta flotando, la presentadora se acomodó frente a la cámara dispuesta a recrear un llanto a pedido. Con los ojos empezando a brillar, el intento de forzar la emoción se vio boicoteado casi de inmediato por las risas de sus propios panelistas. "Me cuesta si te reís, no se rían... haceme la segunda", reclamó con picardía, intentando concentrarse y no salirse del improvisado personaje.

Para sumar aún más ironía al momento, Pamela empezó a enumerar situaciones cotidianas que podrían empujarla a derramar algunas lágrimas, deslizando incluso una humorada sobre su conocido fanatismo futbolístico. "Un partido más, Gallardo… No, no voy a llorar por River", bromeó, desatando las carcajadas en el estudio.