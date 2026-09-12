La fuertes confesiones de Nicole Neumann sobre su esposo y su vida que impactaron: "Cuesta un poco más"

4Nicole Neumann se animó a revelar ciertas intimidades de su matrimonio. La modelo está casada con Manuel Urcera hace tres años y reveló como el piloto se convirtió en su salvavidas a la hora de enfrentar la mirada pública.

Lejos de los rumores que intentaron empañar su relación, la pareja demuestra a diario que sus diferencias de carácter son, en realidad, su mayor fortaleza. Toda esta dinámica quedó al descubierto durante la última emisión de Solo con Niki, el ciclo de streaming de la modelo. Allí, se sinceró sobre lo mucho que le cuesta sociabilizar en entornos nuevos y cómo su marido la ayuda gracias a su naturaleza extrovertida y espontánea.

"Manu es muy buen compañero de eventos porque él socializa mucho y a mí me cuesta un poco más. Cuando me siento en una mesa donde no conozco a nadie, me cuesta charlar. Casi que lo llevo para que rompa el hielo y lleve la conversación y que la noche sea amena".

Con esta cuota de humor y honestidad, la rubia dejó en claro que la presencia de Urcera en los eventos va mucho más allá de acompañarla para la foto de rigor. Él es el encargado oficial de desarmar esa incomodidad inicial, tomar la iniciativa para charlar con los invitados y garantizar un clima relajado.

En otro apartado del programa, la conversación tomó un tono mucho más profundo y repudiable al abordar las violencias que estaban naturalizadas en la industria del espectáculo tiempo atrás. Con un testimonio desgarrador, Nicole relató el calvario que sufrió por parte de un reconocido actor cuando ella recién daba sus primeros pasos en los medios.

La modelo sin escatimar en detalles, describió el modus operandi con la que se manejaba esta figura en el set de grabación: "Cortaban la escena y esta persona empezaba 'Ay, qué ganas de verte desnuda en la cocina cocinando'. Yo tenía 15 años. Un hijo de p...", disparó, dejando en evidencia la asimetría de edad y de poder.

"En ese momento no se hablaba de eso. Y esto a costa del poder, del que es conocido, del que nadie me iba a creer ni dar pelota. Y aparte era todo como que lo dicen en medio chiste", analizó sobre la dinámica tóxica con la que operaba el actor.

El acoso cruzó los límites del ámbito laboral y llegó hasta su propia casa a través del teléfono fijo, momento en el que su familia tuvo que poner un freno definitivo. "Me dejaban mensajes en la contestadora. Ahí lo agarró mi mamá porque lo escuchó y fue un cortazo. Denunció, no sé qué pasó. En ese momento la Justicia tampoco... era otra época", lamentó.