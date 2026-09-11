Las bermudas regresan reinventadas: mirá el look de Allegra Cubero e inspirate

Allegra Cubero apostó por un estilo descontracturado en un desfile de Galerías Pacífico y mostró las tendencias que están a full esta temporada.

Allegra Cubero marcó el pulso de una tendencia que está a full: las bermudas de jean de tiro bajo acompañadas por botas texanas. La adolescente se presentó en un desfile que tuvo lugar en Galerías Pacífico, donde estuvo junto a su madre, Nicole Neumann, y a sus hermanas, Indiana y Sienna Cubero.

Para esa ocasión, la joven optó por un atuendo descontracturado, aunque con varias de las piezas que dominan la temporada. El elemento central de su elección fue una bermuda de denim de tiro bajo, de silueta suelta y con el borde desflecado en el ruedo.

A esa prenda la acompañó con una remera blanca básica, y por encima llevó un blazer negro que añadió un matiz más elegante y creó un contraste atractivo con el carácter informal de la bermuda de jean.

El cierre del look estuvo en el calzado, con unas botas texanas que todavía continúan vigentes entre las tendencias y que se lleva muy bien con las prendas de denim. Esa dupla entre las botas y la bermuda de tiro bajo le otorgó al conjunto una impronta mucho más juvenil.

Tras varias temporadas en las que aparecieron en distintas variantes, las bermudas retornan con fuerza y se reinventan más allá de su clásico perfil deportivo. La propuesta actual invita a usarlas tanto en denim como en sastrería y a combinarlas con piezas que eleven el resultado final.