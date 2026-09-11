Educar a la nación: la obra de Sarmiento que el Día del Maestro rinde tributo

Cada 11 de septiembre, Argentina conmemora el Día del Maestro en honor a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento. Conocé más en la nota.

El Día del Maestro se conmemora el viernes 11 de septiembre en el calendario argentino, una fecha que recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Esta celebración, significativa para la comunidad educativa, se convierte en un feriado de carácter sectorial, por lo que no se dictan clases en los tres niveles de enseñanza.

Aunque se lo considera un asueto, este día no constituye un feriado nacional. Sí es tomado como una jornada no laborable para el ámbito educativo y, por lo tanto, representa un día de descanso para el personal docente de todo el territorio del país. Ese feriado escolar alcanza a los maestros y alumnos de los jardines de infantes, las escuelas primarias y las secundarias de toda la nación. En tanto, la otra fecha de este mes que otorga un descanso exclusivo para los niveles secundario y universitario es el Día del Estudiante, que se celebra el lunes 21 de septiembre.

La historia de Domingo Faustino Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan, donde cursó su formación primaria inicial. No obstante, como provenía de una familia de escasos recursos, tuvo que continuar su educación de manera autodidacta, en disciplinas como la matemática, la teología y el latín. Se desempeñó como maestro rural y periodista en el diario El Nacional.

En 1839 fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, uno de los primeros pasos de una extensa trayectoria por la expansión educativa. Poco después inició su camino político como concejal en Buenos Aires. En 1857 fue designado senador y jefe del Departamento de Escuelas.

Domingo Faustino Sarmiento: el Día del Maestro se celebra en su honor Foto: Archivo MDZ Uno de sus cargos más relevantes llegó cinco años más tarde, cuando fue elegido gobernador de San Juan, donde impulsó la educación gratuita y de alcance universal. Gracias a su éxito como gobernador, fue electo presidente de la Nación, puesto que asumió en 1868 y mantuvo hasta 1874.