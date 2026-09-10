"Hecho en Mendoza", la feria que se puede visitar gratis en Buenos Aires

La propuesta acerca a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires productos de la provincia de Mendoza e invita a conocer su origen y tradición.

Hasta este viernes 11 de septiembre, de 10 a 19 horas, la Casa de Mendoza abre sus puertas para recibir a las personas que deseen participar de una nueva edición de "Hecho en Mendoza", edición Primavera. La iniciativa se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede ubicada en Av. Callao 445.

Hecho en Mendoza invita al público a disfrutar de los sabores, la tradición e identidad de Mendoza en un solo lugar. Es una actividad que se enmarca en las acciones de promoción cultural, económica y turística impulsadas por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y la Casa de Mendoza en Buenos Aires.

Los visitantes pueden conocer, degustar y adquirir una importante oferta de productos regionales: aceites de oliva, vinos, frutos secos, infusiones, aceitunas, conservas, dulces, alfajores, chocolates, tortitas caseras, quesos de cabra, artesanías en madera y cerámica, bijouterie, cosmética natural y mucho más.

La feria es un evento con entrada libre y gratuita, cuyo objetivo es promover la identidad productiva, cultural y turística de Mendoza, acercando a los vecinos y vecinas de la Ciudad de la Buenos Aires sus productos más característicos y la historia que los hacen únicos.

Después de "Hecho en Mendoza" llega la Semana de Santa Rosa Una vez terminado Hecho en Mendoza, del 14 al 18 de septiembre se realizará con entrada libre y gratuita la Semana de Santa Rosa en Buenos Aires, en donde los visitantes podrán degustar y adquirir una gran diversidad de productos con profunda identidad santarrosina.