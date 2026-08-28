La hija de Nicole Neumann, Allegra Cubero, deslumbró en su debut como modelo de alta costura: las fotos

Allegra Cubero sorprendió al abrir el desfile de Laurencio Adot en Puerto Madero. No te pierdas las fotos de su look de debut en la nota.

Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann que ya venía construyendo su propio camino en el mundo de la moda con experiencia como modelo, dio un paso fundamental en su carrera al debutar como modelo de alta costura en la séptima Gala Anual Benéfica de la Fundación Paolini.

El evento se realizó en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero y reunió a figuras de la moda, el espectáculo, la cultura y el deporte con el objetivo solidario de recaudar fondos para la remodelación integral del Hogar Milagros, ubicado en Billinghurst. Fue en ese contexto donde la joven fue elegida para abrir el desfile de la nueva colección SS27 de Laurencio Adot.

Para su primera vez en este tipo de pasarela, Allegra lució un vestido creado por Laurencio Adot en un delicado tono celeste cielo, de silueta strapless, con una falda amplia y voluminosa trabajada con volados, y con un gran lazo en la cintura.

Entre los presentes estuvo Nicole Neumann, quien acompañó a su hija y no quiso perderse el momento en que Allegra hacía su entrada triunfal. De esta manera, madre e hija volvieron a coincidir en un evento ligado al mundo de la moda, aunque esta vez fue Allegra quien se llevó los elogios de los asistentes por su elegancia.