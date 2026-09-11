Antonela lleva los colores patrios al tenis en el US Open: mirá su look

Los colores patrios dijeron presente en el estilo de Antonela Roccuzzo en el US Open, con una camiseta que recuerda a la selección.

Antonela Roccuzzo mostró en redes el atuendo que eligió para ir a un partido de tenis. La esposa de Lionel Messi publicó en Instagram varias imágenes en las que se la ve con un pulcro estilo sporty chic para presenciar el Grand Slam de Estados Unidos.

Lució una camiseta de mangas largas con inspiración retro, parecida a la camiseta suplente de la Selección argentina, que llamó la atención por su diseño distintivo y su mezcla de colores. Con cuello camisero celeste, sobre el corte en V llevó un delicado detalle con los colores de la bandera argentina y un borde combinado en negro y blanco.

Para completar el look, optó por unos pantalones deportivos negros, que permitieron equilibrar el diseño más elaborado de la camiseta. El corte holgado, asimismo, figura entre las tendencias actuales de la moda urbana, sobre todo en los estilismos inspirados en la estética deportiva.

Finalmente, en los pies, Antonela llevó unas medias y zapatillas deportivas en color azul marino, con detalles blancos y suela de goma color caramelo.