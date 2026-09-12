Los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 13 de septiembre

El fin de semana llegó a su final, pero la agenda cultural de Mendoza tiene amplias ofertas para que puedas disfrutar el domingo de la mejor manera junto a tus familiares o amigos. En esta nota vas a encontrar diversos espectáculos , sus fechas, horarios y precios de entradas.

Dirigida por Marcos Carnevale, y protagonizada por Martin Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y gran elenco, la obra que ya superó los 200.000 espectadores desde su estreno inicia su gira nacional.

Luego de liderar la taquilla de la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, en la que se alzó con los premios Estrella de Mar a “Mejor Comedia”, “Mejor Actriz de Comedia” para Laurita Fernández y “Mejor Actor de Comedia” para Martin Bossi, la obra producida por Adrián Suar, Guillermo Francella, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo, Luis Penna y Diego Djeredjian comienza su gira.

La Cena de los Tontos fue un rotundo éxito en la provincia y el domingo se despiden con su última función. Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en el siguiente enlace :

Hora: 20:30

Festival de los peques

El próximo domingo 13 de septiembre, el Espacio Cultural Julio Le Parc, más precisamente, la Sala Vilma Rupolo será escenario del “Festival de los Peques”, una propuesta destinada a las infancias y al público familiar que reunirá, en una misma jornada, dos espectáculos con diferentes lenguajes y propuestas escénicas.

La programación comenzará a las 17:00 hs con “Radio Aventura en el Laberinto”, un espectáculo infantil e interactivo que combina teatro, narración, música, juegos y humor. Presentada por Laberinto Cuentos y Radio Aventura, la propuesta invita a chicos y grandes a participar activamente de una aventura en la que las canciones, los personajes y los desafíos convierten al público en protagonista.

Ideal para disfrutar en familia. Gentileza / prensa.

A las 18:30 hs será el turno de “Mi lugar en el mundo”, una obra infantil protagonizada por niños y jóvenes que aborda temáticas vinculadas con la búsqueda de la propia identidad, los sueños y la creatividad.

Las entradas se pueden adquirir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $10.000.

Una libra de carne

Elías Beluver es un trabajador común que, empujado por la precarización laboral, las deudas y la usura, termina enfrentando un juicio en el que su destino parece estar decidido de antemano.

Función imperdible. Entrada Web.

Una libra de carne, adaptación del clásico de Agustín Cuzzani, combina humor, ironía y una potente puesta coral para construir una historia tan conmovedora como provocadora. Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000.

Lugar: Nave Cultural | Sala 2

Hora: 21:00