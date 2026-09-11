Los espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado 12 de septiembre

La cartelera teatral de Mendoza está que arde en el inicio de septiembre y en esta nota te traemos diferentes espectáculos para que puedas disfrutar de la mejor manera el sábado 12 de septiembre. Desde una obra que brilló en Mar del Plata a eventos locales de primer nivel que no te vas a querer perder.

Dirigida por Marcos Carnevale, y protagonizada por Martin Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y gran elenco, la obra que ya superó los 200.000 espectadores desde su estreno inicia su gira nacional.

Luego de liderar la taquilla de la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, en la que se alzó con los premios Estrella de Mar a “Mejor Comedia”, “Mejor Actriz de Comedia” para Laurita Fernández y “Mejor Actor de Comedia” para Martin Bossi, la obra producida por Adrián Suar, Guillermo Francella, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo, Luis Penna y Diego Djeredjian comienza su gira.

Debido al éxito en ventas agregaron una función más este sábado 12 de septiembre y las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace :

Horarios de ambas funciones: 19:00 / 21:30.

Todos tenemos un infierno

Una historia sobre la guerra de Malvinas, la memoria y las verdades que nunca mueren. A través del encuentro de dos militares argentinos caídos en la Guerra de Malvinas, esta obra de autoría mendocina por Laura Cogni nos hace reflexionar sobre el amor, la culpa, el perdón y aquellas conversaciones que quedaron pendientes.

En un espacio misterioso, los protagonistas deberán enfrentarse a los fantasmas de su pasado y descubrir que algunas verdades siempre encuentran la forma de salir a la luz. Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000.

Lugar: Sala Ana Frank

Hora: 21:00

INXSIDE Tributo a INXS

Luego de su viaje por San Juan, INXSIDE vuelve a presentarse en Mendoza y trae los himnos de INXS al Beat Club. Vení a revivir el sonido de la banda australiana tocado en vivo por 8 músicos en escena que te van a hacer volver a los 80s.

INXSIDE se presenta con un gran espectáculo. Gentileza / prensa.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y la transferencia se debe realizar al siguiente alias: inxsidebeat.

Hora: 22:00

Lugar: Beat Club.

Yan Tiersen en Piano Forte

En el marco de Vivi Francia 2026, la Fundación Pianoforte presenta una noche dedicada a la música de uno de los compositores franceses más reconocidos de las últimas décadas: Yann Tiersen. Un concierto para piano que invita a recorrer la sensibilidad, intimidad y belleza de su universo musical, con obras que han trascendido escenarios y fronteras y que forman parte del imaginario de públicos de todo el mundo.

Show imperdible. Gentileza / prensa.

Esta presentación tiene además un propósito solidario: lo recaudado será destinado a beneficio de Fundación Pianoforte, contribuyendo al desarrollo de sus proyectos de formación y acceso a la música.

Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $20.000

Lugar: Fundación Pianoforte | Salón Principal (Luzuriaga 558, ciudad)

Horas disponibles del evento: 19:00 / 21:00