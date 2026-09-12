Ángel Brito en Mendoza: de su sorpresa por lo primero que vio en la provincia a las experiencias gastronómicas top que disfrutó

Ángel de Brito está pasando el fin de semana en Mendoza , y a través de sus redes sociales compartió algunas instantáneas de sus actividades en la provincia, desde la llamativa bienvenida que le dio la naturaleza, hasta un par de experiencias gastronómicas en lugares top.

Recientemente, otra figura de canal América que aprovechó un par de días para hacerse una escapada a Mendoza fue Yanina Latorre, quien se sumó a un torneo de pádel junto a otras invitadas y se hospedó en un exclusivo hotel ubicado en el piedemonte.

Antes de aterrizar en suelo mendocino, Ángel de Brito captó una postal en pleno vuelo con una bella vista atravesada por un radiante arcoiris. "Así me recibió Mendoza ", escribió sorprendido el conductor.

En la noche del viernes, Ángel de Brito fue a cenar a Angélica Cocina Maestra, el exclusivo restaurante de la Bodega Catena Zapata, ubicado en Luján de Cuyo, que este año una vez más fue distinguido con una Estrella Michelin por su excelencia gastronómica.

Mientras se dirigía al espacio en cuestión, De Brito compartió un video con un inesperado atractivo que le brindó Mendoza durante una copiosa nevada que lo acompañó en el viaje camino al restaurante.

"Una noche más bien rodeado, en un lugar único en el mundo como @angelicacocinamaestra con su menú de 12 pasos enfocado en la alta cocina y el protagonismo total del vino. Nunca vi nada igual", escribió Ángel de Brito acompañando al video sobre su lugar elegido para disfrutar su comienzo de fin de semana en Mendoza. Luego sumó: "¿Hay algo mejor que cenar con amigos y matarse de risa?".

Ángel de Brito y una cena top en Mendoza

Este sábado, en medio de una jornada de nevadas en distintos puntos de la provincia de Mendoza, Ángel de Brito optó por un almuerzo en un entorno soñado. "El lugar perfecto en el Valle de Uco para desconectar del mundo. Casa Petrini combina todo lo que está bien: montaña, viñedos, vinos tremendos, un spa impecable y una gastronomía de nivel en su restaurante Enrico", escribió el anfitrión de LAM (América) junto al reel que ilustró su plan.

Ángel de Brito y su almuerzo ideal en una jornada con nevadas en Mendoza

Con maravillosas vistas y confortables instalaciones, el espacio seleccionado por De Brito para disfrutar del sábado está ubicado en Tupungato, y además de la oferta gastronómica y el spa; la propuesta enoturística cuenta con un exclusivo alojamiento ideal para unos días de relax.