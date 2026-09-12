La Joaqui y Tiago PZK oficializaron su relación y explotó la bomba: la foto de la polémica

El acercamiento comenzó en un momento delicado para la artista y terminó provocando un tenso cruce con su expareja.

El vínculo entre ambos músicos se profundizó durante un momento delicado de salud. / Archivo MDZ

Las redes sociales estallaron este viernes tras confirmarse de forma definitiva el romance entre La Joaqui y Tiago PZK. La encargada de hacer pública la noticia fue Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, quien compartió las imágenes de un almuerzo familiar en Florencio Varela.

"Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno", escribió la mujer junto a las postales donde se ve a los artistas sonrientes y abrazados, terminando con semanas de especulaciones.

La Joaqui dejó atrás su ruptura y se mostró feliz junto al cantante urbano. Captura Instagram El noviazgo marca una nueva etapa para la cantante tras su compleja separación de Luck Ra. Según contó Yanina Latorre, el acercamiento definitivo con Tiago se dio luego de una internación médica.

"Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Y cuando la internan Tiago la va a visitar", explicó la periodista sobre el momento en que se fortaleció el vínculo entre los músicos, quienes se conocen desde adolescentes.

Sin embargo, la confirmación no estuvo exenta de fricciones. Tras enterarse del noviazgo, Luck Ra expresó públicamente su malestar al señalar que el cantante era un amigo cercano: "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia, ya que está saliendo con un ex gran amigo hace tiempo".