La Joaqui y Tiago PZK oficializaron su relación y explotó la bomba: la foto de la polémica
El acercamiento comenzó en un momento delicado para la artista y terminó provocando un tenso cruce con su expareja.
Las redes sociales estallaron este viernes tras confirmarse de forma definitiva el romance entre La Joaqui y Tiago PZK. La encargada de hacer pública la noticia fue Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, quien compartió las imágenes de un almuerzo familiar en Florencio Varela.
"Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno", escribió la mujer junto a las postales donde se ve a los artistas sonrientes y abrazados, terminando con semanas de especulaciones.
El noviazgo marca una nueva etapa para la cantante tras su compleja separación de Luck Ra. Según contó Yanina Latorre, el acercamiento definitivo con Tiago se dio luego de una internación médica.
"Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Y cuando la internan Tiago la va a visitar", explicó la periodista sobre el momento en que se fortaleció el vínculo entre los músicos, quienes se conocen desde adolescentes.
Sin embargo, la confirmación no estuvo exenta de fricciones. Tras enterarse del noviazgo, Luck Ra expresó públicamente su malestar al señalar que el cantante era un amigo cercano: "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia, ya que está saliendo con un ex gran amigo hace tiempo".
La respuesta de La Joaqui no tardó en llegar para frenar la exposición mediática de sus temas personales. "Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública", sentenció la intérprete, dejando en claro su postura ante el revuelo generado.