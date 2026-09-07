Polémica desmentida: se confirmó el hombre con el que está saliendo La Joaqui y generó revuelo

La Joaqui intentó apagar los rumores sobre su presente el fin de semana, pero el tema volvió a explotar. Lejos de comprar el discurso de la "amistad incondicional", Yanina Latorre habló en SQP (América TV) y desmintió a la cantante, confirmando que, efectivamente, está empezando a verse con Tiago PZK.

Contención y un par de citas a solas El vínculo entre los artistas no es nuevo, se conocen desde que él tenía 14 y ella 19. Sin embargo, el quiebre hacia algo distinto se habría dado en un contexto delicado. Según reveló la panelista, la intérprete atravesó un problema de salud que se mantuvo bajo llave: "Hace dos semanas a ella la internaron y no se supo, ni nadie se enteró. Está con un problema de anorexia nerviosa, bajó 10 kilos".

Fue en ese momento de vulnerabilidad donde Thiago se hizo presente en la clínica para acompañarla. Tras recibir el alta, ambos se instalaron en "Rancho Contento", en Cañuelas, junto al grupo de amigos y el staff de la cantante. A partir de esa convivencia, la dinámica empezó a mutar. Hasta el momento, solo concretaron un par de salidas a solas. "Ellos dicen que sí, que está empezando a haber algo, pero que no hay nada", aclaró Latorre, remarcando que recién se están conociendo desde otro lugar y que apenas llevan dos citas.

El factor principal: Luck Ra Este nuevo acercamiento está completamente atravesado por el reciente final entre La Joaqui y Luck Ra. Latorre expuso cómo el miedo a la famosa "funa" digital influye en la vida de los artistas. En su momento, tras la viralización de ciertas fotos, la cantante sufrió muchísimo mientras que el cordobés la enloquecía por el terror a la cancelación de sus seguidores. En un ambiente donde, según la panelista, "se cuidan para que no se acerquen", La Joaqui le había prometido a su ex mantenerlo al margen de las críticas y cuidarlo.