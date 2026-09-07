Yanina Latorre contó el fuerte episodio que habría detonado la separación entre La Joaqui y Luck Ra: "Pruebas"

Yanina Latorre sorprendió a todos los televidentes con detalles explosivos sobre la pelea del momento que tiene como protagonistas a los artistas.

Yanina Latorre sorprendió al revelar durísimos datos que llevaron la relación de Luck Ra y La Joaqui a la separación definitiva. Pero uno de ellos fue el que resonó con más fuerza y no ocurrió en Argentina, sino que sucedió en el exterior, precisamente en Madrid, España.

"Yo había anunciado que en PH no le creí nada y que se estaba guardando de todo hasta que algún día Luck Ra se iba a equivocar", comenzó contando la conductora de canal América en Sálvese Quien Pueda. Luego, subrayó que "Tuli no es la tercera en discordia, Tuli es muy amiga de Luck Ra".

Posteriormente a esto, decidió contar el episodio que habría detonado la separación y, de confirmarse, se convertiría en el escándalo del momento: "¿Por qué la encuentran llorando en el aeropuerto, además de que él la había dejado? Cuando está en el aeropuerto, empieza a mirar sus mensajes de Instagram".

El fuerte dato que salió a la luz tras la separación entre Luck Ra y La Joaqui "Una chica de la nada con pruebas le empieza a escribir, una prostituta, digamosle así. Le cuenta que él en esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas", contó Yanina Latorre. También contó que "ahí a ella le bajó toda la ficha y le contaron todo lo que hacía".