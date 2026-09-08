Preocupa la dura realidad de la Joaqui: se filtraron deudas y un difícil cuadro de salud
Además del impacto emocional de la ruptura con Luck Ra, la artista enfrenta severas complicaciones de salud y compromisos financieros.
A dos meses de confirmar su separación de Luck Ra, La Joaqui atraviesa un momento de extrema delicadeza. En las últimas horas, Yanina Latorre dio a conocer información reservada sobre el estado de salud de la artista de RKT y las razones que la llevaron a estar internada en las últimas semanas.
"Ella sufrió un montón", aseguró la conductora antes de profundizar en el cuadro que enfrenta la cantante. Según detalló en su programa, la situación afectó de forma directa su físico.
"Hace dos semanas a La Joaqui la internaron. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita, bajó 10 kilos y no la está pasando bien", reveló Latorre al aire.
A las dificultades personales y emocionales se suma un frente financiero vinculado a su antiguo equipo de trabajo. "Ella está trabajando gratis porque está pagando una deuda. Está terminando un vínculo comercial. Vive de sus shows", concluyó la conductora sobre los esfuerzos de Joaquina para ordenar su carrera.
Qué pasa entre La Joaqui y Tiago PZK
En medio de este contexto, la artista recibió el acompañamiento de Tiago PZK, amigo cercano desde sus inicios en la música. "Cuando la internan la va a ver Tiago. Son amigos desde los 14 años de ella. De ahí se van a Cañuelas con todo el staff. Eso se viraliza", relató la periodista.
La cercanía dio paso a un nuevo vínculo entre ambos. Según Latorre, los dos decidieron comunicarse de inmediato con el cantante cordobés para actuar de frente.
"Ellos tuvieron dos citas y los dos llamaron a Luck Ra para contarle que estaban saliendo. Él les dijo: ‘A mí no me importa, se me fue el amor, quiero divertirme’", explicó sobre la respuesta del músico.