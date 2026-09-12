Apuestas Online: el impuesto de Kicillof que cuestiona La Cámpora y la oposición reclama por ludopatia

Gracias a una facultad tributaria del 2018, que permite cobrar un impuesto a las apuestas online , Kicillof recaudaría unos cuarenta mil millones de pesos extras al mes. La media detono, nuevamente, la relación con La Cámpora en la Legislatura bonaerense y provoco la reacción opositora que acusa a Kicillof de hacer caja, sin enfrentar el flagelo de la ludopatía.

Mediante la Resolución 1149/2026 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos , la Provincia fijó un gravamen del 2% sobre los premios de resolución inmediata dentro de las siete plataformas de apuestas online autorizadas (Betano, Bet63, B-Play, Betsson, Betwarrior, Stake y Sport.bet).

El movimiento del titular del Instituto provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, no es algo casual ya que posibilitara la oxigenación de las debilitadas arcas provinciales, justo cuando Kicillof acelero los recorridos de su campaña presidencial .

Gonzalo Atanasof, titular de lotería de la provincia de Buenos Aires creo una caja de mas de 40 mil millones de pesos mensuales extras para Kicillof

En su afán de juntar caja, el ejecutivo bonaerense optó por una alícuota intermedia del 2%, pese a que la normativa tributaria del 2018 permitía llegar hasta un 3%.

La medida del ejecutivo provincial no cayó bien en la Legislatura bonaerense, especialmente dentro de las filas oficialistas. Desde La Cámpora cuestionaron con dureza que Kicillof haya cajoneado esta facultad durante casi siete años.

Afirmando que la Provincia "regaló" más de 400.000 millones de pesos anuales durante 7 años por no cobrar este tributo antes. Recursos que, según el kirchnerismo duro, podrían haber aliviado el ahogo salarial de docentes, policías y personal de salud.

La bronca que mastica La Cámpora es porque en diputados la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y prevención de la Ludopatía, presidida por la camporista Micaela Olivetto, estaban trabajando en una ley de regulación integral mucho más severa para las empresas de las apuestas online.

La propuesta que se estaba puliendo en la Cámara Baja provincial, imponía multas publicitarias, topes horarios de juego, mayor control estatal de ganancias y, fundamentalmente, la asignación específica de lo recaudado para salud mental, clubes de barrio, centros culturales y de jubilados.

"Con la decisión del Ejecutivo, la plata va a rentas generales a través del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) sin destino fijo, desarticulando un trabajo legislativo que venía a apretar de verdad al sector", afirmo una fuente de La Cámpora en la Cámara Baja provincial, dejando entrever que el gobernador le hizo “un guiño” a las plataformas de apuestas virtuales. Motivo por el cual anticipo que la reunión de la próxima semana de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y prevención de la Ludopatía será “muy fogosa”.

"Es una curita recaudadora", afirman desde la oposición sobre el impuesto a las apuestas online

Desde la oposición legislativa, el rechazo a la maniobra fiscalista de la gobernación bonaerense fue unánime.

El senador libertario Matías De Urraza disparó sin filtro contra el gobernador, “Kicillof sólo quiere recaudar. No le importa el problema real que tenemos, donde vemos a adolescentes que entran temprano en adicciones por las apuestas online”.

De Urraza remarcó: “Kicillof le armó la Cuenta DNI a los chicos de 13 a 17 años y por ahí entran a apostar. Lo que está haciendo es poner una curita para recaudar, sin atacar el verdadero problema en los jóvenes”.

En la misma línea, el titular del bloque de diputados UCR-Cambio Federal y secretario de la Comisión de Juegos de Azar, Diego Garciarena, cruzó duramente en redes sociales al Gobernador: “El estado no puede hacer negocios con un problema que debería estar combatiendo”, y agrego "la ludopatía en niños y adultos no es un problema tributario, es un grave problema social e intrafamiliar”

- Suicidios

- Afectación a la salud mental

- Endeudamiento

- Problemas intrafamiliares

- Juego ilegal descontrolado

- Acceso libre de menores a los sitios de juego y billeteras virtuales

- Desborde publicitario promocionando las apuestas



¿Cuál es la respuesta del Señor… pic.twitter.com/r5fddrI7kI — Diego R Garciarena (@dgarciarena) September 8, 2026

Por su parte, el diputado radical Valentín Miranda puso un manto de sospechas sobre la transparencia del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS): “Necesitamos saber a dónde van a ir esos fondos. La provincia anunció un montón de medidas para abordar la ludopatía en menores y no cumplió prácticamente ninguna. Esperemos que este impuesto no sea una caja recaudadora”.

La oposición quiere que el gobierno de Kicillof de explicaciones en la casa de Leyes

La embestida opositora quedó asentada de manera formal en la Cámara de Baja bonaerense a través de dos pedidos de informes promovidos por el diputado Valentín Miranda, del bloque UCR-Unión Cívica Radical,.

Los documentos ingresados por mesa de entrada, bajo los números de expedientes D-3299/26-27 y D-1493/26-27, exigen al poder ejecutivo provincial detallar los programas concretos, partidas presupuestarias y plazos de ejecución del "Plan Integral para abordar la ludopatía adolescente" anunciado con bombos y platillos por Kicillof en julio de 2024.

Asimismo, reclaman respuestas urgentes sobre el mentado Observatorio de Ludopatía Adolescente, el bloqueo efectivo de IP en escuelas, el control biométrico y el destino real de la masa de dinero que se proyecta recaudar en los próximos tres años con este nuevo impuesto a las apuestas online.

Con el manotazo fiscal a las apuestas online, Kicillof encendió dos frentes simultáneos: en el frente interno La Cámpora - que lo tiene “a mal traer” al gobernador en la Legislatura bonaerense- le recrimina haberle regalado años de caja a los casinos virtuales; y la oposición que no quiere que estos “nuevos recursos” se quemen en el sueño presidencialista del gobernador.