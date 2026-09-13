El Senador radical Maximiliano Abad lanzó ante la militancia su candidatura la intendencia de Mar del Plata

Maximiliano Abad , puso primera para que el próximo intendente de Mar del Plata sea radical. Ante una tribuna de militantes boinas blancas, el Senador Nacional cerró el acto de asunción de autoridades de la UCR marplatense anticipando su próxima jugada. Abad planteó su hoja de ruta, cargó contra Kicillof y pidió a Milei un predio clave para los marplatenses.

En el radicalismo bonaerense nada es casualidad. El recambio de autoridades del Comité del radicalismo marplatense no fue un mero acto partidario. Fue el trampolín por el cual el hombre fuerte de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad lanzó su candidatura a intendente por el municipio de General Pueyrredón .

Durante el acto el flamante presidente del radicalismo marplatense, Ricardo Liceaga Viñas, rescato los años dorados de las gestiones de sus correligionarios Ángel Roig, Elio Aprile y Daniel Katz al frente del ejecutivo de Mar del Plata ; mientras que el titular del Comité Provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín, bajó línea para la unidad del radicalismo en los 135 municipios.

Sin embargo, todos los flashes de la noche apuntaron al discurso de Maximiliano Abad . El hombre fuerte del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, con su discurso busco pararse en el centro de la escena política marplatense para posicionar al radicalismo frente al armado del PRO de Guillermo Montenegro y la interna libertaria. En una ciudad que le viene siendo esquiva al peronismo.

Fiel a su estilo el Senador nacional de la UCR bonaerense; definió a Mar del Plata como “una capital sin provincia”. A partir de esa premisa, Maximiliano Abad hilvanó un diagnóstico donde prometió ante sus más de 1.500 correligionarios, que se dieron cita en el Club River marplatense; un modelo "abierto, integrado y equilibrado" que extienda las oportunidades hacia el norte, el sur, los barrios periféricos, Batán y Sierra de los Padres, sacando la mirada del tradicional corredor turístico del centro de la histórica ciudad balnearia Argentina.

Pero el tramo más picante del discurso fue cuando apuntó directamente a la gobernación bonaerense. Poniendo sobre la mesa de debate la disputa por el complejo de Punta Mogotes, histórico botín de discordia entre el municipio de General Pueyrredón y el gobierno provincial. “Punta Mogotes es de Mar del Plata y Kicillof la tiene que devolver a los marplatenses”, disparó Maximiliano Abad, buscando canalizar el histórico enojo local contra el ejecutivo bonaerense.

Exigencia a Milei y la agenda de la seguridad

Lo cierto es que la arremetida del Senador radical no se limitó solamente a kicillof. En un tiro por elevación, Abad le pego al Gobierno nacional, instando a la Casa Rosada a que ceda la emblemática "Canchita de los Bomberos" al patrimonio del municipio marplatense. Según dijo en su discurso, el bloque de concejales radicales de General Pueyrredón, ya elevó las modificaciones normativas para garantizar que ese espacio funcione exclusivamente como parque público para los vecinos.

El discurso de Maximiliano Abad, combinó reclamos que movilizan a los marplatenses con los dos ejes de mayor angustia urbana: empleo y seguridad. Para el legislador nacional, la clave pasa por transformar a la ciudad más importante del atlántico bonaerense en un polo educativo de alta escala para frenar la sangría de empleos informales.

"Mar del Plata no se construye desde un escritorio ni con el esfuerzo de una sola persona: se construye entre todos. La mejor Mar del Plata todavía está por venir”, sentenció Maximiliano Abad al cerrar su discurso.

El radar bonaerense sobre el mapa atlántico

El movimiento de la tropa abadista no pasó desapercibido en la Quinta Sección Electoral. La presencia de figuras de peso en el armado del radicalismo bonaerense, como la diputada nacional Karina Banfi, los legisladores provinciales Diego Garciarena y el tandilense Matías Civale, además de intendentes, y concejales de los 135 municipios bonaerenses —que antes se habían congregado en la Facultad de Derecho para un Foro de Concejales radicales— mostro parte de la fuerza territorial del abadismo y sus socios frente a la interna boina blanca bonaerense.

Queda por ver si el músculo militante mostrado en la noche marplatense del sábado, le alcanza a Maximiliano Abad para ser el candidato a intendente de Mar del Plata de un frente, supuestamente, integrado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. O si compite con la histórica Lista 3.