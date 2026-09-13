El Gobierno vuelve a la carga con las PASO y busca destrabar la reforma electoral en el Senado

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomará este martes a las 15.30 el debate sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional. Para esta nueva reunión, el oficialismo amplió el temario e incorporó proyectos vinculados con las PASO y Ficha Limpia .

El principal punto de discusión será el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El proyecto del Poder Ejecutivo propone eliminarlas del calendario electoral, mientras que otras iniciativas plantean mantenerlas bajo un esquema diferente.

Entre los nuevos expedientes figura una propuesta de la senadora por Chubut Edith Terenzi para establecer primarias optativas. También se incorporó un proyecto del radical Eduardo Vischi relacionado con el funcionamiento de las PASO.

La alternativa de hacerlas voluntarias permitiría que los partidos recurran a este mecanismo únicamente cuando necesiten definir candidaturas mediante una interna, en lugar de establecer una instancia obligatoria para todas las fuerzas.

La discusión había quedado demorada por las diferencias entre los bloques, principalmente en torno a la eliminación de las primarias. La incorporación de nuevos proyectos podría facilitar la búsqueda de un acuerdo que permita avanzar con un dictamen.

Ficha Limpia también se suma al temario

Además de las PASO, la comisión analizará iniciativas vinculadas con Ficha Limpia, entre ellas las presentadas por los senadores del PRO Martín Goerling Lara y Andrea Cristina.

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Los proyectos buscan establecer restricciones para la postulación a cargos electivos de personas alcanzadas por determinadas condenas penales.

De esta manera, la reunión ampliará el debate sobre la reforma política y no quedará limitada a la discusión sobre las elecciones primarias.

El objetivo es avanzar antes de 2027

El Gobierno busca modificar las reglas electorales con vistas a las elecciones nacionales de 2027. Para que los eventuales cambios puedan aplicarse en esos comicios, el Congreso deberá alcanzar acuerdos y sancionar la normativa con suficiente anticipación.

La próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales será una nueva instancia para medir el nivel de consenso existente. El oficialismo mantiene su propuesta de eliminar las PASO, aunque las iniciativas que plantean hacerlas optativas podrían abrir una negociación sobre el texto final.

El resultado de esa discusión determinará si el Senado avanza con la eliminación del sistema actual o si se encamina hacia un esquema de primarias con nuevas reglas.