El Gobierno reafirma la solución pacífica tras las advertencias de Donald Trump sobre un conflicto en Malvinas

El ministro de Defensa, Carlos Presti, se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a Malvinas.

Las declaraciones de Donald Trump, quien advirtió que una escalada Bélica por el archipiélago sería “un desastre potencial”, generaron repercusión en la agenda internacional argentina. Al respecto, el titular de la cartera de Defensa desdramatizó las palabras del mandatario norteamericano y las enmarcó en una búsqueda de resolución por vías pacíficas.

Posición oficial y estrategia diplomática Durante una entrevista con Radio Mitre, el ministro de Defensa Carlos Presti detalló la postura del Poder Ejecutivo nacional frente a la agenda estratégica en el Atlántico Sur. En ese contexto, reafirmó que la Constitución Nacional establece la vía diplomática como el único camino legítimo para la recuperación de la soberanía plena sobre las islas, al tiempo que remarcó que el presidente Javier Milei y la Cancillería argentina ya analizan el impacto de las declaraciones de Donald Trump dentro de la política exterior integral del país.

Alf Ponce Mercado / MDZ Por otro lado, el funcionario hizo hincapié en la presencia efectiva del Estado en la región austral mediante la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Para Presti, este proyecto representa un hecho concreto de control y soberanía sobre el Atlántico Sur, que se complementa con la intención de consolidar al país como un referente estratégico a nivel hemisférico.

La alianza defensiva con Estados Unidos Lejos de considerar la postura de Washington como un obstáculo para el reclamo soberano, el titular de Defensa encuadró el vínculo bilateral con la administración estadounidense dentro de un plano de cooperación militar y posicionamiento global.

“Tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa, que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico”, afirmó Presti.