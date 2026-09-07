El dato de ARCA que preocupa por las apuestas online en jóvenes durante el Mundial 2026

Las apuestas online parecen no tener techo y dos informes de diversas consultoras así lo demuestran. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) impulsó su recaudación en los primeros ocho meses del 2026, constatándose así la suba mes a mes más alta desde que hay registros y se confirmó que un incremento considerable se logró durante el Mundial de Fútbol.

La consultora Analytica estimó que durante los primeros siete meses del año la recaudación del ARCA, respecto a las apuestas online, acumula una suba del 40% interanual, encontrándose junio y julio como los meses con mayor incremento de dinero.

Los expertos informan que este porcentaje se logró obtener debido a que se disputó el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, un campeonato que estuvo sumergido por las apuestas entre amigos, familia y desconocidos.

La consultora Voices! Research & Consultancy concretó un amplio informe en el que confirma que un tercio de los argentinos apostaron en prodes, apuestas sociales, informales y/o comerciales durante dicho torneo. A su vez, entre los que apostaron dinero, 6 de cada 10 son hombres y la mitad tiene entre 18 y 29 años.

El Mundial fue la entrada para otros espacios y, en este sentido, la consultora anunció que el 46% de los que apostaron por dinero creen que seguirán haciéndolo en los próximos meses.

Otro dato alarmante es que, cuando el adulto apuesta dinero real, la cercanía con menores apostadores se dispara y que, sin dudas, el campeonato mundial fue un atajo que facilitó la entrada de los más chicos a las apuestas online.

Frente a este escenario, los expertos advierten que el número crecerá mes a mes, pronosticándose una mayor recaudación para el ARCA, pero un mayor riesgo para los ciudadanos.

Mediante la Ley 27.346 se establece un impuesto que grava las apuestas y/o juegos de azar efectuados en el país a través de cualquier tipo de plataforma digital, cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización, incluso, aquellos llevados a cabo a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet u otra red a través de la que se presten servicios equivalentes que, por su naturaleza, estén básicamente automatizados.