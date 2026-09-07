ARCA investigará las transferencias que superen estos montos en septiembre

Conocer los límites de transferencias y retiros de efectivo establecidos por ARCA para septiembre es clave para evitar inconvenientes con el organismo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó los límites de los montos que pueden transferir las personas físicas y jurídicas a través de bancos o billeteras virtuales. Conocer estos valores permite evitar inconvenientes con el organismo recaudador.

El sistema que lleva adelante la ex AFIP para detectar transferencias que superen determinados montos tiene como objetivo identificar posibles inconsistencias entre el dinero que mueve una persona y los ingresos que tiene declarados. De esta forma, el organismo busca detectar posibles casos de evasión fiscal.

Superar los límites puede derivar en un pedido de documentación para justificar el origen de los fondos. Foto: Archivo MDZ Cuando una operación supera determinado límite, puede generarse una alerta y el organismo podría solicitar información o documentación para justificar el origen de los fondos. En algunos casos, si se detectan inconsistencias, también podría derivar en una recategorización en el monotributo o incluso en la exclusión, cuando corresponda. Sin embargo, estas medidas no se aplican de manera automática, ya que son los bancos y las billeteras virtuales los encargados de informar las operaciones.

Los límites en septiembre Entre los principales montos contemplados se encuentran las transferencias y acreditaciones, aunque también existen límites para los retiros de efectivo y determinadas inversiones. Los valores vigentes en septiembre son:

Personas físicas: transferencias y acreditaciones por $50 millones acumulados durante el mes.

Personas jurídicas: transferencias y acreditaciones por $30 millones mensuales.

Retiros de efectivo: desde $10 millones, tanto para personas físicas como jurídicas.

Plazos fijos e inversiones bursátiles: desde $100 millones para personas físicas. Al recibir la información, ARCA no bloquea automáticamente la cuenta, sino que puede iniciar un proceso de control en el que cruza diferentes fuentes de información fiscal, como la facturación, la categoría del monotributo, la declaración de Ganancias y los ingresos registrados, entre otros datos.