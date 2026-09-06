Paritarias estatales bonaerenses: Gremios piden la urgente apertura y docentes "díscolos" le paran a Kicillof

Axel Kicillof quedó bajo fuego cruzado. La presión de las bases acorrala a “gremios amigos" como ATE —combativo en otras gestiones, hoy cuestionado— que pide reabrir las paritarias estatales bonaerenses. Y en simultáneo, un sindicato de maestros "díscolo", que suma adhesión a fuerza de protestas, convocó a un paro docente de 48 horas, tildando de “vergüenza” el último aumento salarial.

La conducción de ATE provincia de Buenos Aires, formalizó su pedido al gobierno de Kicillof de activar la cláusula de revisión salarial, estipulada para septiembre, acordado en la paritaria estatal bonaerense . Recordemos que el último cierre paritario otorgo un 7% de aumento, pagadero en dos tramos (julio y agosto) , a trabajadores y docentes dependientes del ejecutivo provincial.

En su presentación ante el Ministerio de Trabajo provincial, ATE no ahorró críticas al esquema fiscal del gobierno nacional de Javier Milei. Señalando que el recorte de transferencias ahoga a la provincia, y aclarando que el impacto en los aumentos del transporte, luz, gas y agua imposibilitan a los trabajadores estatales bonaerense llegar a fin de mes.

Eso si en su presentación obviaron mencionar, por ahí no lo saben, que los incrementos en las tarifas de los servicios públicos de la provincia de Buenos Aires son autorizados por el ejecutivo bonaerense.

Asimismo, en la misiva destacan el cuadro de situación alarmante de los trabajadores estatales bonaerenses por el “gravísimo nivel de endeudamiento”; armando que los trabajadores acuden al crédito no para bienes durables, sino para costear gastos corrientes como lo son alimentos y alquiler. Reclamándole a Kicillof que haga un esfuerzo financiero para contener la caída del salario, más teniendo en cuenta que gran parte de las deudas contraídas por los trabajadores estatales es con la banca pública bonaerense.

Un nuevo paro docente que desafía al resto de los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires

Al igual que las bases presionan a los gremios estatales por aumento salarial, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, ante “la buena sintonía” de los sindicatos docentes que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense con el gobierno de Kicillof; crece la simpatía entre los maestros a las medidas de fuerza encaradas por un gremio “díscolo” a la clásica conducción gremial.

La Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires convocó un paro por 48 horas en las escuelas bonaerenses. La medida de fuerza, con movilización incluida, se llevará adelante desde este lunes.

El detonante que impulsó el paro docente del lunes 7 y martes 8, son los $9.762 que represento en el bolsillo de los maestros el segundo tramo del aumento - cobrado en septiembre- dado por el gobierno de Kicillof a docentes y trabajadores estatales bonaerenses.

Según detallaron desde el gremio docente disidente, los $9.62 correspondientes a la segunda cuota del aumento salarial acordado en la última paritaria estatal bonaerense, se desgrana de la siguiente manera: sueldo básico $ 6.536; sumas no remunerativas $ 2.652 y en concepto de incentivo los maestros cobraron en el sueldo de agosto apenas $574.

Las críticas de la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires no solo apuntan al ejecutivo provincial; también recaen contra sus pares que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense por haber cerrado paritarias en perjuicio de los maestros que dicen representar. Acusándolos de haberse transformado en “correas de transmisión de las políticas de ajuste del gobernador Kicillof”.

Entre el discurso de la resistencia y el costo del ajuste

En diálogo con MDZ, Claudio Vigne, Secretario General de la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires; denuncio que Kicillof tiene a los docentes en situación de pobreza mientras destina recursos en infraestructura vial cuestionada ambientalmente. “Al gobierno solo le importa hacer negocios con la obra pública y deja de lado lo realmente importante, como la escuela, porque allí no puede desviar fondos”.

Remarcando; “Al gobierno provincial le seguimos exigiendo la reapertura inmediata de la paritaria docente”, agregando “los docentes bonaerenses ponemos diariamente el cuerpo, y a cambio obtenemos daños físicos y emocionales. No se aguanta más; en una provincia rica no puede haber docentes pobres”.

El escenario deja a Kicillof atrapado en su propia encrucijada. Mientras mantiene un discurso de confrontación permanente contra el recorte de fondos nacionales; las bases se revelan, al ver que mes a mes a sus sueldos les sobran semanas, presionando a sus representantes sindicales

Situación que se traduce en una olla a presión a punto de estallar en dos frentes: el primero es en la gobernación y el segundo puertas adentro de los gremios estatales que desde la llegada de Kicillof se transformaron en aliados; dejando de lado la recuperación del salario estatal y docente bonaerense. Esta situación llevó a una crisis de representación que provocó, entre otras cosas, desafiliaciones a gran escala; algo que preocupa a las cúpulas sindicales que, si bien apoyan al gobernador, puertas adentro están cuestionando ese “apoyo incondicional”