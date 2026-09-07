Confirmaron la clausura definitiva de un geriátrico en Maipú que no estaba habilitado

El Gobierno de Mendoza confirmó la clausura definitiva de un geriátrico ubicado en el departamento de Maipú que había sido cerrado por no estar habilitado por el Ministerio de Salud y Deportes.

Se trata del un geriátrico denominado “La Nona de los Caramelos” ubicado en la calle Padre Vázquez del distrito de Gutiérrez, en Maipú, el cual había sido clausurado en 2021 por no contar con la habilitación del Ministerio de Salud.

Tras esa resolución, la propietaria del geriátrico presentó un recurso jerárquico ante el Gobierno provincial para que se revea la sanción y se levante la clausura del establecimiento.

La dueña expuso en su presentación que de acuerdo al artículo 123 de la Constitución de Mendoza, el poder de policía es de la municipalidad y que la comuna resolvió clasificar y habilitarla en el rubro geriátrico.

En tanto, señaló que el acta de inspección “es ilegible”, razón por la cual entiende que ostenta un vicio grosero que viola su derecho de defensa, sosteniendo también que la resolución de clausura del geriátrico no da respuesta a sus planteos y se fundamenta en citas genéricas.

La determinación del Gobierno

La carrera por ser el sucesor de Alfredo Cornejo como gobernador de Mendoza tiene varios nombres de peso. Alf Ponce Mercado / MDZ

Al analizar el reclamo de la dueña del geriátrico “La Nona de los Caramelos”, las autoridades provinciales indicaron que la municipalidad otorga la habilitación al establecimiento en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de la habilitación que le corresponde otorgar al Ministerio de Salud y Deportes.

En ese sentido, remarcaron que el establecimiento estaba funcionando sin la habilitación del Ministerio de Salud.

En cuanto al argumento relativo a la violación del derecho de defensa porque el acta es ilegible, sostuvieron que la recurrente podía pedir aclaraciones antes que dejar vencer todos los plazos de los sucesivos emplazamientos.

Desde el Gobierno provincial ratificaron la clausura definitiva del geriátrico e hicieron hincapié en que “la sanción impuesta pretende evitar daños irreparables a las personas alojadas en un establecimiento que no reúne las condiciones establecidas en la Ley para su correcto funcionamiento”.