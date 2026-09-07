Escándalo en la UOM: un excompañero de Máximo Kirchner cobró $126 millones por un proyecto que nunca se hizo

Un arquitecto y ex compañero de colegio de Máximo Kirchner cobró más de 126 millones de pesos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) , por trabajos vinculados con un ambicioso complejo que el sindicato proyectaba construir en un predio estatal de 80.000 metros cuadrados, en Tres de Febrero, pero que nunca se concretó.

Se trata de Martín Reibel Maier, militante de La Cámpora , exfuncionario de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y compañero de colegio de Máximo Kirchner en Río Gallegos, cuyo estudio fue contratado durante la conducción de Abel Furlán al frente del gremio metalúrgico, según publicó el diario Clarín.

El terreno, ubicado en la intersección del Camino del Buen Ayre y la calle General Soler, estaba bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas y fue desafectado en noviembre de 2023 para ser cedido mediante un “permiso precario y gratuito” a la UOM .

El sindicato proyectaba levantar allí el denominado “Nuevo Polo Multifuncional Unión Obrera Metalúrgica”, que contemplaba un centro de convenciones, aulas de capacitación, instalaciones deportivas, talleres y estacionamiento, mientras que los primeros planes incluían también un hotel.

El trámite para obtener el predio comenzó formalmente en septiembre de 2023 y avanzó durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández . En ese momento, la vicepresidencia de la AABE estaba ocupada por Juan Debandi, dirigente vinculado a La Cámpora .

Sin embargo, la UOM ya había comenzado meses antes a trabajar sobre el proyecto y en julio de ese año contrató a Reibel Maier y a la arquitecta Andrea Mercado para desarrollar los estudios preliminares.

Reibel Maier fue vicepresidente de la AABE entre 2012 y 2015, ocupó posteriormente cargos en AySA y mantiene desde su juventud una relación personal con Máximo Kirchner, con quien compartió sus años escolares en el Colegio Guadalupe de Río Gallegos.

Según la documentación citada por Clarín, el 1 de febrero de 2024 la conducción de Furlán aceptó una propuesta del estudio para desarrollar el “anteproyecto avanzado” de los edificios y confeccionar los correspondientes planos.

Por esos trabajos se presupuestaron 118.087.567 pesos más gastos y, siempre según la investigación periodística, el estudio terminó percibiendo de la UOM un total de 126.787.567 pesos más IVA.

El complejo, sin embargo, nunca llegó a concretarse. En abril de 2024, el entonces intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, intimó al sindicato a detener cualquier obra al considerar que el proyecto era incompatible con la zonificación municipal.

Valenzuela planteó además ante la AABE que la iniciativa era de “cumplimiento imposible” y cuestionó “la celeridad, la temporalidad y la improvisación” con la que se había realizado la cesión del terreno.

El caso se suma a la investigación judicial sobre otro vínculo económico entre la UOM y una dirigente de La Cámpora, María Soledad Calle, cuya empresa USEM SA había sido contratada para administrar fondos provenientes de los aportes de los afiliados.

Calle y Furlán son investigados por la Justicia por ese contrato, mientras que ella también quedó bajo la lupa por la compra de un departamento en el edificio de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario.

En mayo pasado, Furlán fue desplazado de la conducción de la UOM tras la intervención judicial del sindicato y el contrato con la empresa de Calle fue suspendido.