Un viaje familiar terminó en tragedia: cayó un avión en Bahamas y buscan a tres desaparecidos

Un viaje familiar a las Bahamas terminó en tragedia y mantiene en vilo a una familia de Florida. Mario Lamar, de 80 años, su esposa Lili, de 79, y sus nietos Sofia Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22, viajaban en un pequeño avión que desapareció cuando regresaban hacia Opa-locka .

La aeronave, un Piper PA-34 de cinco plazas con número de cola N212ML, había despegado de Great Harbour Cay, Bahamas, aproximadamente a las 11:12 de la mañana del lunes. Según la Policía, el control de tráfico aéreo perdió contacto con el avión cuando se encontraba a unas 13 millas al oeste de la isla de Andros.

Mientras continuaban los operativos, Silvia Larrieu, sobrina de la familia, informó que uno de sus familiares había sido encontrado sin vida. La identidad no fue difundida por pedido de la familia.

Mario Lamar, quien pilotaba el avión al momento del accidente, junto a su esposa Lili.

La mujer relató además que fue un integrante de la propia familia quien encontró el cuerpo y debió subirlo a su embarcación. En medio de la desesperación, pidió colaboración a navegantes, pescadores y cualquier persona que pueda aportar ayuda para localizar a los demás desaparecidos.

La familia había pasado el fin de semana del Día del Trabajo en una propiedad vacacional de Great Harbour Cay y regresaba a Florida cuando se produjo la tragedia. Larrieu explicó que sus familiares habían viajado durante toda su vida a ese lugar y señaló que Mario Lamar contaba con años de experiencia como piloto y mantenía la aeronave en buenas condiciones.

Sofia Sosa y Christian Sosa, los nietos que viajaban junto a sus abuelos.

Los datos de seguimiento de FlightAware indicaron que el avión descendió rápidamente desde los 10.000 hasta los 3.700 pies en aproximadamente tres minutos antes de desaparecer del radar. Las autoridades de las Bahamas señalaron que se cree que la aeronave realizó un aterrizaje forzoso en el océano cerca de North Andros.

La Guardia Costera se sumó al operativo

La Guardia Costera del Sureste de Estados Unidos informó que comenzó a asistir a las autoridades bahameñas después de recibir el aviso de un avión accidentado con cuatro personas a bordo, a unas 15 millas de la isla de Andros. Un HC-144 Ocean Sentry fue desplegado para participar de las tareas de búsqueda y rescate.

Las malas condiciones meteorológicas obligaron inicialmente a suspender parte del operativo hasta que el clima permitiera retomarlo. Según la información aportada por la familia y las autoridades citadas, las operaciones de búsqueda y recuperación continúan mientras los familiares reclaman intensificar los esfuerzos para encontrar a los ocupantes restantes.