Tiene 19 años, mató a su novia por celos, le pegó un tiro a su suegro y está prófugo

Camila Ruth Castro tenía 18 años y comenzaba a proyectar su futuro: soñaba con convertirse en modelo, había vuelto a estudiar y manejaba un emprendimiento de indumentaria femenina. Su vida terminó de manera trágica este martes en Ituzaingó , donde fue asesinada de un disparo en el cuello. Por el crimen buscan a su pareja, Elías Barrionuevo , de 19 años, quien también baleó al padrastro de la víctima antes de escapar.

La joven quería desarrollarse como modelo y su padrastro solía acompañarla a los castings. Además, se había anotado nuevamente en la escuela y promocionaba a través de sus redes sociales un emprendimiento de venta de ropa femenina llamado “Las Bratz”.

Su abuela Mónica la recordó como una chica con muchas amistades y enfocada en sus proyectos personales. “Ella quería ser modelo, se había anotado de nuevo en la escuela, tenía muchos amigos”, contó.

En paralelo, Camila mantenía desde hacía años una relación con Barrionuevo que, según relató su abuela, estaba atravesada por los celos y las discusiones. “ Él es muy tóxico hacia ella, no la dejaba vivir ”, sostuvo Mónica. La mujer explicó que era habitual que su nieta regresara enojada después de discutir con el joven, aunque aclaró que Camila nunca le había contado si había sufrido agresiones físicas durante el vínculo.

Al arribar al domicilio, la Policía encontró a la joven con una herida de arma de fuego en el cuello.

El ataque ocurrió sobre la calle Almagro al 2500, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Personal de la comisaría 4ª llegó hasta el lugar después de que un llamado al 911 alertara sobre un episodio de violencia doméstica. Al arribar, los policías encontraron a la joven con una herida de arma de fuego en el cuello y a su padrastro con disparos en ambas piernas.

El ataque, la fuga y la búsqueda Barrionuevo

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, Camila y Barrionuevo mantuvieron una fuerte discusión y, en medio del conflicto, el joven habría sacado un arma de fuego. El padrastro de la víctima intervino para defenderla y también fue baleado. Camila fue trasladada de urgencia en un patrullero hasta el Hospital del Bicentenario, donde finalmente murió debido a la gravedad de la herida.

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En el lugar del ataque, los investigadores encontraron tres vainas y dos casquillos correspondientes a una pistola calibre .380. Según explicaron, el padrastro de Camila logró intervenir pese a sus heridas y Barrionuevo escapó. Desde entonces permanece prófugo y es buscado por la Justicia.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Morón, encabezada por los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro. Entre las medidas dispuestas se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para obtener elementos que permitan reconstruir el ataque, localizar el arma y dar con Barrionuevo, señalado como el principal acusado del crimen.