Intentó escapar en bicicleta, desató una persecución y fue detenido con un frasco marihuana en Las Heras

El sospechoso emprendió la fuga en bicicleta tras identificar a los uniformados. Fue detenido a pocos metros del lugar con un frasco de marihuana.

El sospechoso fue identificado y detenido tras una persecución que terminó a pocos metros del lugar.

Un hombre fue detenido durante la noche del miércoles luego de intentar darse a la fuga al advertir la presencia policial en calle San Martín, en Las Heras. El recorrido terminó pocos metros después, cuando fue interceptado. Durante el procedimiento secuestraron estupefacientes.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 23.30, cuando el hombre, que se encontraba en las inmediaciones de calles San Martín y Roca fue visto por los uniformados. Al intentar ser identificado, el sospechoso tomó su bicicleta y comenzó a escapar por calle Roca en dirección oeste.

Cayó tras una persecución La fuga continuó hasta la intersección de calles Roca y Malvinas Argentinas, donde finalmente fue interceptado. Durante el control, los efectivos realizaron un palpado de seguridad y revisaron el bolso tipo morral que llevaba consigo.

En el interior encontraron un frasco que contenía marihuana, por lo que el hombre quedó detenido y los estupefacientes fue secuestrado.