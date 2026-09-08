Intentó escapar de un control por lo que llevaba encima, pero fue detenido: qué tenía

El sospechoso viajaba como acompañante en un automóvil cuando descendió y emprendió la fuga. Fue detenido a pocos metros con varios gramos de cocaína.

Un hombre de 46 años fue detenido durante la madrugada por tenencia de estupefacientes luego de intentar escapar de un control policial en Godoy Cruz. El procedimiento terminó con el secuestro de 23 gramos de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios y papeles glasé.

De acuerdo con información policial. el operativo se desarrolló alrededor de las 3.45, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva realizaban un control sobre un automóvil que circulaba por calle M. Cantero, en Godoy Cruz.

La huida y el hallazgo de estupefacientes En medio del procedimiento, uno de los acompañantes descendió del vehículo y emprendió la fuga a pie. Los efectivos salieron tras él y lograron alcanzarlo a pocos metros.

Durante la requisa encontraron ocho envoltorios y 22 papeles glasé que contenían una sustancia blanquecina.

La sustancia fue sometida al análisis correspondiente por parte de personal de la Policía Contra el Narcotráfico. El resultado determinó que se trataba de cocaína, con un peso total de 23 gramos.