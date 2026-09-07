Dos hombres fueron detenidos tras ser interceptados con un arma cargada en Guaymallén

Los dos sospechosos fueron identificados y detenidos luego de que el auto en el que circulaban casi chocara con el móvil que realizaba un patrullaje en la zona.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada en Guaymallén, donde quedaron vinculados a una investigación luego de que en el automóvil en el que circulaban encontraran un revólver calibre 22 largo con siete municiones.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a la 1.40 en calle El Hornero, entre Los Zorzales y Las Calandrias, cuando un Volkswagen Gol en el que viajaban los sospechosos realizó una maniobra que casi provocó una colisión con un móvil que recorría la zona. El episodio derivó en la identificación de los ocupantes y en la posterior revisión del rodado.

Encontraron un arma dentro del auto Durante la inspección del vehículo apareció el elemento que terminó comprometiendo a los dos hombres: un revólver calibre .22 largo, cargado con siete municiones, que posteriormente fue secuestrada y agregada a la investigación.

Además del arma de fuego, el automóvil fue secuestrado y agregado al expediente. En el marco de la identificación también surgió que uno de los hombres registraba una medida judicial pendiente.

Tras la actuaciones, los dos sospechosos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la justicia.