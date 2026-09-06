Cayó una familia acusada de manejar un negocio de drogas en el Valle de Uco

Una investigación que se extendió durante varios meses terminó con tres hombres detenidos y el secuestro de más de 800 gramos de cocaína , además de marihuana, dinero en efectivo, vehículos y distintos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes en Tunuyán .

El procedimiento comenzó durante la noche del sábado, cuando efectivos del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico Valle de Uco detuvieron un Toyota Corolla en inmediaciones del Peaje Cruz Negra .

En el vehículo viajaba un joven de 26 años , quien quedó detenido. Durante la requisa fueron encontrados 497 gramos de cocaína compactada , tres teléfonos celulares y $58.300 en efectivo. El automóvil también fue secuestrado.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia avanzó posteriormente con cinco órdenes de allanamiento en distintos domicilios de Tunuyán , donde se obtuvieron nuevos resultados y fueron detenidas otras dos personas.

Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio de calle Francisco Delgado , donde fue detenida una mujer de 34 años. En el lugar se encontraron 310 gramos de cocaína compactada y diez envoltorios de la misma sustancia , con un peso total de 4,8 gramos.

Además, los investigadores secuestraron tres balanzas, cuatro teléfonos celulares y $444.900 en efectivo, junto con otros elementos considerados de interés para la causa.

Cocaína, telefonos celulares y efectivo secuestrado durante uno de los cinco allanamientos.

En otro allanamiento, realizado en el asentamiento La Tonadita, fue detenida una mujer de 32 años. Allí los efectivos encontraron un Ford Focus, dos bolsas con flores de marihuana que alcanzaron un peso de 591 gramos, dos teléfonos celulares y $160.500.

Otro de los procedimientos tuvo lugar nuevamente en calle Francisco Delgado. En ese domicilio, fue detenido un hombre de 28 años, y se secuestraron ocho plantines de marihuana, un envoltorio con 2,1 gramos de cocaína, una bolsa con flores de marihuana de 24,7 gramos y una bolsa con recortes.

Cocaína, flores de marihuana, recortes y plantines de marihuana secuestrados.

Durante las distintas medidas judiciales también se incautaron documentos y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Tres de los detenidos son hermanos

Con el avance de las medidas, los investigadores establecieron que tres de los principales detenidos son hermanos y que, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, estarían vinculados a una estructura familiar dedicada al comercio y distribución de estupefacientes en el Valle de Uco.

El operativo permitió secuestrar cocaína compactada y fraccionada, marihuana, dos vehículos, teléfonos celulares, balanzas, dinero en efectivo y documentación, elementos que serán analizados como parte de la causa.

El operativo permitió secuestrar cocaína, marihuana, vehículos, teléfonos , balanzas, dinero en efectivo y documentación.

Los detenidos y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para determinar el alcance de la presunta organización y la participación que habría tenido cada uno de los involucrados.