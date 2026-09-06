Allanamientos realizados en distintos puntos del Gran Mendoza terminaron con cinco menores aprehendidos

Tres allanamientos realizados en el Gran Mendoza terminaron con varios adolescentes puestos a disposición de la justicia, por estar involucrados en distintos hechos ocurridos en San Rafael, Maipú y General Alvear. Las intervenciones tuvieron como origen una tentativa de robo, un robo agravado y una denuncia por amenazas con un arma blanca.

Uno de los episodios ocurrió en San Rafael, luego de que un llamado alertara sobre daños en la puerta de ingreso de una vivienda ubicada en calle Bombal. Un testigo había observado mediante las cámaras de seguridad a un grupo de jóvenes y aportó a los investigadores tanto sus características como la dirección hacia la que habían escapado.

Con esos datos se inició un patrullaje por la zona y los efectivos localizaron a cinco adolescentes . Al advertir la presencia policial, intentaron escapar, aunque finalmente fueron interceptados. Entre ellos fueron identificados dos menores de 15 y 17 años , cuyas prendas coincidían con la descripción brindada por el testigo.

La situación fue comunicada a la Justicia, que dispuso las medidas correspondientes y dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). El procedimiento quedó relacionado con una investigación por tentativa de robo.

En Rodeo del Medio, Maipú , otro procedimiento se inició luego de un robo cometido contra tres personas en calle Juan Isidro Maza , en las inmediaciones del Acceso Este.

Las víctimas denunciaron que fueron sorprendidas por cuatro sujetos, quienes las golpearon y las amenazaron mientras aseguraban tener un arma de fuego. Durante el ataque les sustrajeron un teléfono celular.

Con las características aportadas por las víctimas, los efectivos lograron localizar primero a dos de los sospechosos. Poco después, personal de Infantería Maipú interceptó a un tercer individuo que también coincidía con la descripción.

Entre los tres aprehendidos había dos adolescentes de 16 y 17 años y un adulto. Todos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continuaba la búsqueda del cuarto sospechoso.

Las víctimas recibieron asistencia médica. Dos jóvenes presentaban traumatismos faciales leves, mientras que una joven sufrió un traumatismo abdominal leve.

Amenazas con un cuchillo en General Alvear

El tercer caso se registró en General Alvear, donde una alerta movilizó a los efectivos hasta un sector en el que un joven de 18 años denunció haber mantenido un conflicto con un adolescente de 17.

Según manifestó, durante la disputa había sido amenazado con un cuchillo. Los efectivos localizaron al menor señalado y, durante el procedimiento, encontraron y secuestraron el arma blanca que llevaba consigo.

La situación fue comunicada a la Justicia Contravencional, que dispuso iniciar actuaciones por una infracción al artículo 52 de la Ley 9099, de acuerdo con las disposiciones aplicables a menores. Luego de completar las medidas correspondientes, el adolescente fue restituido a su progenitora.

Los tres episodios se produjeron en los primeros días de aplicación de la nueva normativa penal juvenil, que establece un esquema específico para la intervención judicial cuando adolescentes quedan vinculados a hechos de estas características.